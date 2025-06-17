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17.06.2025 в 13:50

ФАС направила ЦБ предложения по оборотным штрафам для банков за ненадлежащую рекламу

Штрафы могут стать инструментом для повышения прозрачности в продвижении банковских продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила в Банк России предложения по введению оборотных штрафов для банков, допускающих нарушения законодательства о рекламе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФАС России считает, что введение оборотных штрафов в зависимости от собственного капитала финансовых организаций за ненадлежащую рекламу может стать соразмерной мерой, способной сократить число таких нарушений», — отметили в ведомстве. В настоящее время обсуждение инициативы находится на завершающей стадии.

Как уточнили в службе, уровень нарушений в рекламе финансовых услуг остается высоким. В 2024 году они составили 14,23% от общего числа выявленных нарушений.

На прошлой неделе в ФАС отмечали, что нарушения рекламного законодательства носят регулярный характер. В частности, речь идет об отсутствии существенной информации либо указании ее мелким шрифтом, замалчивании в рекламе вкладов значимых условий и прочих нарушениях. Штрафы могут стать инструментом для повышения прозрачности в продвижении банковских продуктов.

Ранее ФАС совместно с ЦБ разработали рекомендации по раскрытию информации о вкладах с целью защиты прав потребителей. Документ описывает практики, вводящие в заблуждение, и предлагает стандарты размещения сведений в дистанционных каналах, в том числе в мобильных приложениях и личных кабинетах.

ФАС Банк России оборотные штрафы
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