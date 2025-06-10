Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.06.2025 в 15:10

ФАС завершает обсуждение оборотных штрафов за недобросовестную рекламу банков

Взыскания для банков могут вырасти минимум в пять раз

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выходит на финишную прямую в обсуждении введения оборотных штрафов для финансовых организаций за нарушения закона «О рекламе». Об этом заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский в ходе выступления на «Антимонопольном форуме 2025». Его слова передает «Интерфакс».

«Мы направили в Банк России и находимся в завершающей стадии обсуждения предложения по введению оборотных штрафов от размера собственного капитала банка для кредитных организаций за ненадлежащую рекламу», — сообщил Шаскольский.

По словам главы ФАС, нарушения рекламного законодательства носят регулярный характер. В частности, речь идет об отсутствии существенной информации либо указании ее мелким шрифтом, замалчивании в рекламе вкладов значимых условий и прочих нарушениях.

Как отмечал Шаскольский ранее, переход к системе оборотных штрафов может привести к увеличению размера санкций минимум в пять раз. Сейчас за нарушение закона о рекламе юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., а в случае нарушений в сфере кредитования — от 600 тыс. до 1,6 млн руб.

В 2024 году было возбуждено 4 209 дел о нарушениях рекламного законодательства, по итогам которых ФАС выдала 1 921 предписание и наложила штрафов на общую сумму 161,3 млн руб.

ФАС оборотные штрафы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.