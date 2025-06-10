ФАС завершает обсуждение оборотных штрафов за недобросовестную рекламу банков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выходит на финишную прямую в обсуждении введения оборотных штрафов для финансовых организаций за нарушения закона «О рекламе». Об этом заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский в ходе выступления на «Антимонопольном форуме 2025». Его слова передает «Интерфакс».

«Мы направили в Банк России и находимся в завершающей стадии обсуждения предложения по введению оборотных штрафов от размера собственного капитала банка для кредитных организаций за ненадлежащую рекламу», — сообщил Шаскольский.

По словам главы ФАС, нарушения рекламного законодательства носят регулярный характер. В частности, речь идет об отсутствии существенной информации либо указании ее мелким шрифтом, замалчивании в рекламе вкладов значимых условий и прочих нарушениях.

Как отмечал Шаскольский ранее, переход к системе оборотных штрафов может привести к увеличению размера санкций минимум в пять раз. Сейчас за нарушение закона о рекламе юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., а в случае нарушений в сфере кредитования — от 600 тыс. до 1,6 млн руб.

В 2024 году было возбуждено 4 209 дел о нарушениях рекламного законодательства, по итогам которых ФАС выдала 1 921 предписание и наложила штрафов на общую сумму 161,3 млн руб.