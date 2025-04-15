Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.04.2025 в 16:10

ЦБ и ФАС дали рекомендации банкам о размещении информации о вкладах

Регуляторы советуют давать полные данные о возможном доходе клиентов по депозиту

Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали для кредитных организаций рекомендации о размещении информации о вкладах в мобильных приложениях, личных кабинетах и других дистанционных каналах. Это позволит сократить практики, вводящие потребителей в заблуждение, сообщает Telegram-канал ФАС.

Банкам рекомендовано давать полную информацию о возможном доходе клиентов по вкладу, в том числе все условия его получения. Регуляторы советуют указывать значение минимальной гарантированной ставки по депозиту без использования графических приемов, делающих акцент на привлекательных параметрах.

В числе других рекомендаций — отказ от автоматического проставления отметок за потребителя в «калькуляторах», проведение работы с партнерами, которые раскрывают на профильных ресурсах информацию о депозитах.

Также ЦБ и ФАС советуют банкам определять вид вклада на основании его условий, вне зависимости от маркетингового наименования.

О том, что Центробанк и ФАС готовят письменные рекомендации против нарушений в рекламе вкладов, стало известно в начале апреля. Регуляторы стремятся повысить прозрачность информации о доходности депозитов.

Ранее сообщалось, что промоакции и реклама банков сподвигли открыть вклад 83% опрошенных россиян. К советам экспертов в этом вопросе прислушались лишь 18% респондентов.

ФАС Центробанк рекомендации вклады
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.