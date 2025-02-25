Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Логомашина
ПИК
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.02.2025 в 11:30

ФАС оштрафовала нарушителей рекламного законодательства на 161 млн рублей в 2024 году

Наибольшее число нарушений связано с рекламой, распространяемой по сетям электросвязи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подвела итоги работы в сфере контроля за соблюдением закона «О рекламе». В 2024 году ведомство рассмотрело почти 20 тыс. заявлений о возможных нарушениях, возбудило 4209 дел и выдало 1921 предписание об устранении выявленных несоответствий. По итогам административных разбирательств служба вынесла 2202 постановления о наложении штрафов в сфере рекламы на общую сумму 161,3 млн руб. Еще в 1388 случаях регулятор выдал организациям предупреждения. Для сравнения: в 2023-м ФАС вынесла 2597 постановлений на общую сумму 134,4 млн руб.

Наибольшее количество нарушений (40% от всех) служба зафиксировала в сфере рекламы, распространяемой по сетям электросвязи. Существенная доля нарушений также приходится на рекламу финансовых услуг (14,23%) и наружную рекламу (5,69%, рост в 2,8 раза). Кроме того, в 4% случаев выявлены нарушения, связанные с размещением рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и услуг, в 2,49% — недобросовестной рекламы, в 1,44% — рекламы ценных бумаг.

Регулятор отмечает, что в 2024 году количество неэтичной рекламы сохранилось на низком уровне, но показатель вырос по сравнению с предыдущим годом и составил 1,16%. При этом ФАС указывает на снижение числа случаев распространения недостоверной, ненадлежащей и вводящей в заблуждение рекламы, а также рекламных объявлений запрещенных товаров, включая алкоголь.

ФАС Закон о рекламе Штраф Федеральная антимонопольная служба
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.