Евгения Рыкалова назначена директором по бренду «Союзмультфильма»

Евгения Рыкалова заняла должность директора по бренду «Союзмультфильма». Об этом Sostav рассказали источники на медиарынке. Информацию подтвердили в самой киностудии.

Рыкалова руководила «Строками» с момента создания сервиса в декабре 2020 года. Вместе с командой она развивала проект на базе «МТС Библиотеки», а в 2022 году состоялся запуск обновленного книжного сервиса. Весной 2024 года она покинула компанию.

После ухода из МТС Рыкалова сосредоточилась на собственных проектах. В декабре 2024 года она запустила независимый литературный журнал «Двенадцать», а летом 2025 года открыла в Смоленске книжный магазин «Искатели». Кроме того, она ведет Telegram-канал «Вредный издатель», посвященный книжной индустрии.

До работы в МТС Евгения Рыкалова занимала руководящие позиции в издательствах «Манн, Иванов и Фербер» и «Эксмо».

Ранее в «Союзмультфильме» не было должности директора по бренду. В начале года «Союзмультфильм» утвердил у акционеров новую стратегию развития до 2028 года. Компания начала трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг, выстраивающий продуктовые вселенные вокруг каждого проекта.