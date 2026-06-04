Эрнст подтвердил перезапуск «Фабрики звезд» в новом телесезоне

В новом телевизионном сезоне «Первый канал» вернет в эфир музыкальное шоу «Фабрика звезд». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил гендиректор канала Константин Эрнст. По его словам, ведущей проекта останется Яна Чурикова. Слова главы «Первого канала» приводят РБК и «Ведомости».

«В новом сезоне будет несколько принципиально новых проектов, а «Фабрика» — с одной стороны это классический проект, но он будет в значительной степени новым проектом, нежели старым. Хотя он будет наследовать и бренд, и даже основную ведущую», — отметил Эрнст.

Как рассказал Эрнст, обновленная версия программы будет существенно отличаться от оригинального формата начала 2000-х годов. В центре проекта окажется соревнование между продюсерами разных поколений: одну команду возглавит представитель «старой» школы, работавший с участниками прежних сезонов, другую — продюсер артистов, получивших известность за последние десять лет.

Конкретные имена участников проекта пока не раскрываются. По словам главы «Первого канала», переговоры с потенциальными участниками шоу продолжаются. Также Эрнст не уточнил, с кем именно был заключен лицензионный контракт на использование формата шоу.

Ранее информация о подготовке нового сезона появилась в материалах агентства Media Instinct Group , которое начало поиск партнеров и спонсоров для программы. По данным компании, показ шоу может пройти с января по март следующего года.