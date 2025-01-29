Эмоции в рекламе — ключ к сердцу покупателя

Сейлз-хаус «Эверест» совместно с исследовательским агентством Tiburon Research провел исследование на предмет того, как эмоциональная реклама влияет на покупательское поведение, восприятие и запоминаемость рекламных креативов. О том, каких результатов удалось достичь, команды поделились с Sostav в кейсе.

В условиях современного информационного шума, когда потребители ежедневно сталкиваются с тысячами маркетинговых сообщений, внимание аудитории становится все более разрозненным и трудноуловимым. Традиционные подходы теряют эффективность и заставляют обращаться к более эмоциональным стратегиям. Эмоциональная составляющая рекламных кампаний способна оказывать влияние сильнее, чем рациональные характеристики. Это связано с тем, что эмоции активируют механизмы памяти, повышают вовлеченность и создают более глубокую связь между брендом и аудиторией. В данном исследовании команда проекта хотела подтвердить и показать, как использование эмоций в рекламе влияет на поведение потребителей, запоминаемость и лояльность к бренду.

Задачи

Определить, как эмоциональная составляющая влияет на восприятие и запоминаемость рекламы, а также на покупательское поведение.

Какие эмоции сильнее «цепляют» зрителей.

Реализация

Исследование было проведено летом 2024 года в крупных российских городах с населением от 100 тыс. среди мужчин и женщин от 18 до 60 лет. Перед прохождением опроса респонденты получили описание эмоциональной и рациональной рекламы.

Результаты

По результатам исследования стало понятно, что зритель предпочитает эмоциональную рекламу, потому как она вызывает сильный отклик и создает связь с брендом. Почти половина респондентов чаще обращают внимание на эмоциональную рекламу, чем на рациональную — из них 61% — женщины.

Среди топ-3 эмоций, которые отмечают респонденты при просмотре эмоциональных рекламных креативов, чаще всего встречается интерес — 61%, вдохновение — 27%, а также увлеченность — 27%.

Эмоциональная реклама работает на уровне подсознания: 43% респондентов отмечают, что эмоциональная реклама позволяет лучше запомнить бренд (против 20% респондентов, утверждающих это в отношении рациональной рекламы), а каждый третий совершает покупку под воздействием эмоций.

Однако эмоциональную рекламу отмечают не только женщины. Более 50% мужчин считают, что реклама, воздействующая на эмоции, привлекает их внимание и лучше запоминается. При этом мужчины чаще, чем женщины, испытывают чувство ностальгии при просмотре — 65% против 35%.

По данным опроса также удалось установить, от какого вида рекламы респонденты больше ожидают испытать эмоции. Лидером стал ТВ-контент, его отметили более 90% респондентов. Также участники опроса отмечали рекламу на маркетплейсах и наружную рекламу.

На открытый вопрос «Какая реклама вам запомнилась?» выяснилось, что российский потребитель помнит рекламу, которая поразила его еще 20 лет назад! Среди лидеров — новогодняя реклама Coca-Cola «Праздник к нам приходит», «Моя семья» с забавной фразой «А ты налей и отойди», Bounty — «Райское наслаждение».

Результаты исследования еще раз доказали, что реклама, вызывающая эмоции у зрителей, остается в памяти дольше, чем рациональная реклама. Эмоциональная реклама формирует глубокие отношения с брендом и сохраняет лояльность потребителей даже спустя много лет.