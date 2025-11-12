Дмитрий Егудин зарегистрировался в ЕГРЮЛ генеральным директором МТС AdTech

Пост генерального директора ООО «МТС Рекламные технологии» (входит в экосистему МТС AdTech) вместо Елены Мельниковой занял Дмитрий Егудин. Такие данные содержатся в ЕГРЮЛ.

О том, что Мельникова может уйти из компании, сообщили Sostav источники на рекламном рынке еще в сентябре. В пресс-службе МТС AdTech тогда отказались от комментариев. Относительно изменений в ЕГРЮЛ в компании сообщили, что Дмитрий Егудин, директор по стратегии МТС AdTech, с ноября назначен ИО гендиректора ООО «МТС Рекламные технологии». «О назначении гендиректора будет объявлено позднее», — отметили в пресс-службе МТС AdTech.

На сайте компании Егудин также указан генеральным директором. Его назначение произошло в контексте масштабных кадровых изменений внутри компании, связанных с реструктуризацией бизнеса и переходом рекламных активов в новую структуру «Экосистема МТС». Под его руководством компания продолжит развивать передовые AdTech и MarTech-решения на основе BigData и искусственного интеллекта для малого, среднего и крупного бизнеса.

Мельникова руководила центром продуктов диджитал-рекламы и информирования МТС с 2018 года и центром продуктов агентского сопровождения, отвечающими за монетизацию AdTech- и MarTech-продуктов на основе Big Data. В 2021 году она была назначена директором по рекламным технологиям МТС и генеральным директором ООО «Стрим» (с марта 2025 года — ООО «МТС Рекламные технологии»).

Дмитрий Егудин обладает значительным опытом работы в сфере цифровых технологий и маркетинга. Его карьерный путь включал руководящие позиции в крупных международных и российских компаниях: Internetone AG, Sinteks Group, IBM и Visa.