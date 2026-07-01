Экспорт российских товаров предложили выводить через единого оператора

Федеральные власти рассматривают новые механизмы поддержки экспорта российских товаров через зарубежные маркетплейсы. Среди предложений — создание единого оператора, который будет выводить продукцию малого и среднего бизнеса на внешние рынки, а также использовать модель «зонтичных закупок» для консолидации партий товаров. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономики.

Предполагается, что единый оператор сможет закупать пробные партии продукции и брать на себя логистику, оформление документов, взаимодействие с зарубежными платформами, а также работу с возвратами и претензиями. Это должно снизить нагрузку на бизнес при выходе на иностранные рынки.

Дополнительно предлагается развивать инфраструктуру экспорта — фулфилмент-центры, таможенные и бондовые склады, а также системы доставки «последней мили». Отдельное внимание уделяется продвижению бренда Made in Russia и повышению узнаваемости российских товаров за рубежом через маркетплейсы и локальные каналы продвижения.

Эксперты отмечают, что экспорт через цифровые платформы уже растет: по оценкам Минэкономики, в 2025 году он увеличился на 40%. Однако участники рынка указывают на ограничения — слабую инфраструктуру в дальних странах, высокие пошлины и отсутствие ценового преимущества российских товаров по сравнению с продукцией из Китая. Все это затрудняет масштабирование экспорта.

Ранее сообщалось, что в 2026 году внешнеторговый оборот России может вырасти почти на 10% и достичь около $945 млрд. По оценкам аналитиков, экспорт увеличится до $525 млрд.