Внешняя торговля России приближается к $1 трлн

В 2026 году внешнеторговый оборот России может вырасти почти на 10% и достичь около $945 млрд. По оценкам аналитиков, экспорт увеличится до $525 млрд, а импорт — до $420 млрд. Уже в первые месяцы года показатели внешней торговли превысили прошлогодний уровень примерно на 8%, сообщают «Известия».

Основным драйвером роста остается экспорт энергоресурсов. На выручку влияет динамика мировых цен на нефть, которая зависит в том числе от обстановки на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ормузского пролива. Дополнительный вклад вносят поставки продукции агропромышленного комплекса, машиностроения, высокотехнологичных услуг и переработки.

Крупнейшими торговыми партнерами России остаются Китай, Индия, Турция, а также страны СНГ. Расширению внешней торговли способствуют развитие расчетов в национальных валютах, новые зоны свободной торговли и укрепление сотрудничества с государствами Азии, Африки и БРИКС.

Эксперты отмечают, что дальнейший рост товарооборота во многом будет зависеть от геополитической ситуации. При новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут вновь вырасти, что поддержит российский экспорт и увеличит доходы бюджета. При стабилизации обстановки темпы роста торговли, вероятно, окажутся более умеренными.

Ранее сообщалось, что объем ИТ-экспорта из России за девять месяцев 2025 года составил 118 млрд руб. По итогам прошлого года показатель может достичь 164 млрд руб.