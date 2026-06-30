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30.06.2026 в 06:10

Внешняя торговля России приближается к $1 трлн

Рост экспорта поддержат нефтяные доходы

В 2026 году внешнеторговый оборот России может вырасти почти на 10% и достичь около $945 млрд. По оценкам аналитиков, экспорт увеличится до $525 млрд, а импорт — до $420 млрд. Уже в первые месяцы года показатели внешней торговли превысили прошлогодний уровень примерно на 8%, сообщают «Известия».

Основным драйвером роста остается экспорт энергоресурсов. На выручку влияет динамика мировых цен на нефть, которая зависит в том числе от обстановки на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ормузского пролива. Дополнительный вклад вносят поставки продукции агропромышленного комплекса, машиностроения, высокотехнологичных услуг и переработки.

Крупнейшими торговыми партнерами России остаются Китай, Индия, Турция, а также страны СНГ. Расширению внешней торговли способствуют развитие расчетов в национальных валютах, новые зоны свободной торговли и укрепление сотрудничества с государствами Азии, Африки и БРИКС.

Эксперты отмечают, что дальнейший рост товарооборота во многом будет зависеть от геополитической ситуации. При новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут вновь вырасти, что поддержит российский экспорт и увеличит доходы бюджета. При стабилизации обстановки темпы роста торговли, вероятно, окажутся более умеренными.

Ранее сообщалось, что объем ИТ-экспорта из России за девять месяцев 2025 года составил 118 млрд руб. По итогам прошлого года показатель может достичь 164 млрд руб.

Экспорт
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