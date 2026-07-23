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23.07.2026 в 21:37

Эксплуатантом медиафасада на здании Гидропроекта будет компания MAER

Срок эксплуатации — 10 лет

Аукцион на право установки и эксплуатации рекламной конструкции на фасаде и крыше здания на Волоколамском шоссе, 2, в Москве выиграла компания «Маер Групп» с ценовым предложением 71 млн 440 тыс. рублей в месяц с учетом НДС. Итоги торгов подвела аукционная комиссия ООО «СервисНедвижимость РусГидро» (СНРГ).

Предметом торгов стало право установки и эксплуатации светодиодной рекламной конструкции — медиафасада и крышной конструкции — сроком на 10 лет. Начальная цена лота составляла 16 млн рублей в месяц с учетом НДС. Суммарный объем контракта на весь срок действия — около 8,57 млрд рублей.

В аукционе участвовали пять компаний. Второе место занял «ОМИС'92» с предложением 70,88 млн рублей в месяц — разрыв с победителем составил лишь 560 тыс. рублей. Далее расположились «Медиа-Групп» (58 млн рублей), «Промо-Технологии» (42,32 млн рублей) и «Эйчди» (18,8 млн рублей).

Торги проводились в формате аукциона на повышение на площадке АО «ЕЭТП». Заявки принимались с 17 по 20 июля 2026 года, итоги подведены 23 июля.

«Маер Групп» как победитель обязан предоставить арендодателю решение об одобрении крупной сделки на этапе заключения договора.

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