Экс-совладельцу «Азбуки вкуса» грозит до 20 лет колонии

Пресненский районный суд Москвы приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского. Вместе с другими фигурантами он обвиняется в участии в преступном сообществе, растрате и хищении средств кредитных организаций. По версии следствия, общий ущерб превышает 14,6 млрд руб., сообщают «Известия».

По данным обвинения, в период с 2011 по 2015 год фигуранты присвоили 4,3 млрд руб., привлеченных от инвесторов группы V.M.H.Y. Договоры предусматривали выплату 9−10% годовых, однако средства возвращены не были. Среди пострадавших — семь организаций и одно физическое лицо — экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков.

Также следствие считает, что в 2011−2016 годах обвиняемые организовали схему по выдаче подконтрольным компаниям невозвратных кредитов и выводу средств в размере 5,6 млрд руб. из банков. В частности, речь идет о М2М Private Bank и Азиатско-Тихоокеанском банке.

По данным Генпрокуратуры, всего через фиктивные кредитные договоры и другие финансовые операции были похищены более 14 млрд руб.

Якубовский свою вину не признает. Его защита настаивает, что обвинения необоснованны, а статья об участии в преступном сообществе появилась уже после прекращения предыдущего дела о мошенничестве в связи с истечением сроков давности. Аналогичную позицию заняли и другие подсудимые.

Ранее, в апреле 2025 года, Якубовский был приговорен к восьми годам колонии по делу о мошенничестве, однако впоследствии Московский городской суд освободил его и других фигурантов от наказания из-за истечения сроков давности. Новое уголовное дело рассматривается отдельно.

По словам юристов, подсудимых могут приговорить на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. В случае признания вины по наиболее тяжкой статье об организации преступного сообщества обвиняемым может грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.