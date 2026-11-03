Экономика тревожности: за что покупатели готовы платить сегодня

Период экстенсивного роста в e-commerce уступает место новой модели: база покупателей замерла, а средний чек падает. В условиях хронического стресса потребитель все чаще выбирает бренды, которые экономят не его деньги, а ментальный ресурс. О трансформации потребительского поведения и работе с «экономикой тревожности» Sostav рассказала директор по маркетингу агентства i-Media Наталия Жеребёнкова.

В российском e-commerce происходит структурная перестройка: традиционные механики привлечения и удержания покупателей теряют былую эффективность. С одной стороны, отрасль демонстрирует формальное благополучие: по прогнозу Data Insight, к 2027 году число онлайн-заказов в России увеличится на 40%. С другой — за позитивной динамикой заказов скрывается изменение структуры спроса.

Этот рост будет обеспечен при практически замершей клиентской базе — рынок удержится на отметке приблизительно в 90 млн покупателей, и резкого притока новой аудитории больше не ожидается. При этом средний чек планомерно снижается, глубина корзины уменьшается, а частота покупок растет.

Прежняя модель, когда бизнес мог расти за счет увеличения бюджетов на привлечение трафика и агрессивных промо, исчерпала себя. Ежеквартальные обзоры i-Media "Digital Pulse", данные «Яндекса» и отраслевая аналитика подтверждают: на смену пришла «экономика тревожности», где компаниям приходится конкурировать за внимание ментально истощенного покупателя.

Как фоновый стресс меняет приоритеты покупателя

Поведение потребителя в 2026−2027 годах диктуется не рациональным поиском минимальной цены, а потребностью в психологической защите. Фоновый стресс и информационная перегрузка превратили тревожность из ситуативной эмоции в базовый контекст, в котором принимаются решения о покупке.

По данным социологических исследований, 48% россиян отмечают у себя симптомы эмоционального выгорания, а в ядре самой экономически активной аудитории (20−34 года) уровень хронической усталости достигает 52%. При этом 80% респондентов оценивают важность ментального здоровья наравне с физическим.

Рынок мгновенно отреагировал на этот запрос: продажи БАДов и препаратов для поддержки нервной системы растут на 25% год к году, спрос на литературу по психологии и практикам осознанности подскочил на 30% год к году, а число поисковых запросов со словом «магний» перешагнуло отметку в 3,6 млн в месяц.

Но сфера «быстрой самопомощи» — это только малая часть. По данным «Яндекса», аудитория все чаще ищет в онлайне товары, которые помогают быстро снять напряжение — антистрессы, средства для релакса и тактильные гаджеты, где импульсивная микропокупка до 1000 рублей стала самым доступным способом вернуть себе ощущение контроля.

Тот же фоновый стресс меняет и стратегию поведения аудитории: сокращается горизонт планирования — дорогостоящие и длинные проекты (капитальный ремонт, обновление крупной бытовой техники) откладываются на неопределенный срок. Вместо статусного потребления аудитория ищет базовый комфорт и предсказуемость. Отсюда — устойчивый рост категорий для быстрого и недорогого обустройства дома, уходовой косметики и товаров для загородного отдыха. По данным «Яндекса», 94% дачников интересуют не сад-огород, а побег от суеты и перезагрузка.

Почему люди перестали покупать сразу

Желание вернуть контроль над эмоциями сталкивается со страхом потерять контроль над кошельком. В результате мы наблюдаем эффект зависшей корзины: из финального шага перед оплатой она превратилась в список желаний и способ спланировать бюджет.

По данным Data Insight, сегодня 6 из 10 пользователей наполняют корзину в приложениях или на сайтах, но не оформляют заказ. При этом 33% покупателей целенаправленно оставляют там выбранные товары, выжидая снижения цены или выгодных условий.

Потребитель не ушел из онлайна, но стремится избежать необдуманных трат. Дробление покупок на мелкие чеки, бесконечное откладывание решений и перепроверка вариантов дают человеку ощущение контроля над собственной жизнью.

Если скидки и промокоды больше не гарантируют мгновенной оплаты, за что тревожный покупатель готов платить в 2026−2027 годах? Анализ поведения выделяет три ключевых триггера.

Предсказуемость финальной цены . Появление на этапе оформления неожиданных комиссий, сервисных сборов или платной доставки вызывает раздражение и мгновенный отказ от покупки.

. Появление на этапе оформления неожиданных комиссий, сервисных сборов или платной доставки вызывает раздражение и мгновенный отказ от покупки. Прозрачные условия доставки и возврата . Предсказуемое время прибытия курьера и простой возврат — без штрафов, лишних переписок и бюрократии.

. Предсказуемое время прибытия курьера и простой возврат — без штрафов, лишних переписок и бюрократии. Гарантия подлинности. В категориях повышенного риска (фармацевтика, БАДы, профессиональная косметика, электроника) уверенность в оригинальности продукта стала важнее минимального ценника. Покупатель охотно доплачивает за отсутствие риска нарваться на контрафакт, фактически покупая себе спокойствие.

«Экономии усилий» как новая ценность

Причина зависших корзин и осторожных трат не в том, что у людей внезапно закончились деньги. Причина в том, что исчерпался их эмоциональный ресурс.

Долгие годы фокус внимания в маркетинге строился вокруг ценовой конкуренции. Но в 2026 году скидки, кешбэки и промокоды превратились в базовый минимум. Они больше не создают уникального конкурентного преимущества — ими перенасыщен каждый экран.

Реальным дефицитом современного потребителя стали его внутренние ресурсы: внимание, свободное время и эмоциональное спокойствие.

Отсюда рождается новая базовая формула потребительского выбора:

«Ценность продукта = Польза — Энергия, потраченная на покупку»

Если интерфейс онлайн-площадки сложен, фильтры перегружены, а для покупки требуется заполнить длинную форму и столкнуться с потоком пуш-уведомлений, оформление заказа отнимает у человека слишком много сил. В результате пользователь отказывается от сделки еще на этапе выбора.

От агрессивного маркетинга к тишине

Требование экономии ресурса распространяется не только на пользовательский опыт в сервисах и e-com площадках, но и на всю рекламную коммуникацию.

В условиях когнитивного перегруза аудитория игнорирует стандартные механики агрессивного маркетинга. Инструменты создания искусственного дефицита и срочности — таймеры обратного отсчета, навязчивые уведомления и агрессивные дисконтные призывы — воспринимаются как источник дополнительного стресса, вынуждая пользователя отстраниться от бренда.

Вместо агрессивного стимулирования импульсивных покупок на первый план выходит подход эмоциональной нейтральности и заботы:

Сдержанность и визуальная лаконичность. Нейтральная цветовая гамма, «чистая» верстка и отсутствие лишних элементов. Коммуникация без информационного шума воспринимается аудиторией как признак надежности и устойчивости бизнеса.

Снижение когнитивной нагрузки. Сложные каталоги с десятками похожих позиций уступают место готовым наборам под конкретную задачу («Утренний уход: очищение + тоник», «Набор для уборки в один клик»). Покупатель перегружен выбором, поэтому формат, где бренд берет эту работу на себя и предлагает готовое решение, выглядит предпочтительнее.

Смыслы вместо скидок. Коммуникации, опирающиеся на ценности бренда, при регулярных касаниях формируют устойчивую связь. Покупатель выбирает не просто очередной товар из каталога, а состояние, которое он дает: спокойствие, уют или ощущение контроля.

Три шага навстречу клиенту

Период экстенсивного роста завершился: теперь бренды конкурируют не столько ценниками и ассортиментом, сколько умением беречь силы и время аудитории.

Адаптация стратегии к этим изменениям строится на трех практических шагах.

Коммуникации без давления. Спокойная и прозрачная подача информации вместо искусственного дефицита и агрессивных таймеров. Так, авторы исследования PR News «Коммуникационные тренды 2026» называют главным трендом года «успокоительные коммуникации»: уважение к границам пользователя и отказ от информационного шума. Готовые наборы под конкретные задачи. Понятные комплекты товаров, которые решают проблему покупателя сразу, без лишних сравнений и долгих поисков. Прозрачные условия при покупке. Четкая итоговая сумма на этапе оплаты — без скрытых галочек, дополнительных комиссий и запутанных правил возврата. По данным исследования i-Media, почти половина покупателей (49,5%) бросает корзину именно из-за внезапного появления платной доставки или сервисных сборов.

От привлечения трафика к экономике удержания

В реалиях 2026−2027 годов рынок e-commerce окончательно переходит от борьбы за первичный трафик к работе над удержанием текущих пользователей. В условиях замершей аудитории и снижения среднего чека попытки стимулировать продажи агрессивным маркетингом лишь увеличивают число брошенных корзин и стоимость привлечения. Напротив, упрощение сценария покупки — от предсказуемой итоговой цены до готовых комплектов — снимает психологические барьеры и экономит ресурс потребителя. В конечном счете именно снижение когнитивной нагрузки становится главным фактором роста конверсии в оплату, обеспечивая устойчивый LTV (пожизненная ценность клиента) и повторные продажи.