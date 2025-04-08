Кто, если не я: как россияне оценивают свою эффективность на работе

Около 70% опрошенных россиян считают себя очень эффективными в работе, свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», опубликованные РИА Новости. Из них 25% оценивают свою эффективность как очень высокую, отмечая быстрое и качественное выполнение задач, превосходящее ожидания. Еще 44% респондентов считают свою эффективность высокой, указывая на успешное выполнение поставленных задач и активное участие в командной работе.

Согласно данным сервисов, 42% опрошенных уверены, что работают лучше своих коллег, тогда как 41% оценивают свой уровень эффективности как сопоставимый с результатами сослуживцев. Еще четверть участников опроса оценивают свой вклад в работу как средний, указывая на наличие возможностей для дальнейшего роста и развития. При этом 4% респондентов признают свою эффективность ниже среднего. Они связывают это с трудностями в управлении временем и расстановкой приоритетов. Всего 2% опрошенных назвали свою эффективность низкой.

Почти каждый десятый россиянин (9%) считает себя самым продуктивным сотрудником, тогда как 7% признают свою эффективность ниже, чем у коллег, и лишь 1% оценивает себя как самого неэффективного члена команды. При оценке собственной эффективности 48% участников опроса ориентируются на личные ощущения, утверждая, что просто видят результаты хорошей работы. Около трети респондентов (34%) сопоставляют свои достижения с установленными показателями эффективности, а 33% отслеживают динамику, сравнивая текущие результаты с предыдущими периодами.

Согласно недавнему исследованию «Русской школы управления» и «Зарплаты.ру», у 62% опрошенных россиян чрезмерная работа приводит к проблемам со здоровьем, связанным со стрессом и усталостью. Ежедневно перерабатывают 18% респондентов, несколько раз в неделю — 26%, несколько раз в месяц — 27%, а несколько раз в год — 17%. При этом 12% участников опроса сообщили, что никогда не работают сверхурочно.