Две трети россиян страдают от стресса из-за переработок

У 62% опрошенных россиян чрезмерная работа приводит к проблемам со здоровьем из-за стресса и усталости. 18% респондентов перерабатывают ежедневно, 26% — несколько раз в неделю, 27% — несколько раз в месяц, 17% — несколько раз в год. 12% интервьюируемых никогда не работают сверхурочно. Об этом говорится в исследовании «Русской школы управления» и «Зарплаты.ру», которое есть в распоряжении Sostav.

57% респондентов вынуждены отказываться от хобби и отдыха из-за переработок. У 26% страдают отношения с близкими. 45% заявили, что из-за переработок падает продуктивность и растет количество ошибок. 39% могут качественно работать в таких условиях, но сильнее устают. 7% считают, что дополнительная нагрузка делает их более эффективными.

16% интервьюируемых называют переработки отличным способом для карьерного роста и увеличения дохода. 13% уверены, что чрезмерная работа никак не влияет на их жизнь.

55% опрошенных назвали основной причиной переработок высокую нагрузку и нехватку сотрудников. 38% отметили проблемы с личным тайм-менеджментом, 34% — стремление заработать больше. 3% участников исследования связывают переработки с форс-мажорными обстоятельствами.

41% респондентов ощущают давление со стороны руководства, которое требует работать сверхурочно. 50% говорят, что переработки — это их личный выбор. 9% заявляют, что их в компаниях переработки не приветствуются.

44% опрошенных работают сверхурочно бесплатно. 20% получают повышенную оплату, 28% — стандартную. 8% могут компенсировать переработки отгулами.

В исследовании приняли участие 2,1 тыс. россиян из всех федеральных округов страны.