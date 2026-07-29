eBay выплатит $56 млн критиковавшим маркетплейс блогерам

Компания eBay и несколько ее бывших руководителей согласились выплатить $56 млн супругам Дэвиду и Ине Штайнер. Они вели сайт EcommerceBytes, где публиковали материалы о рынке электронной торговли и критиковали eBay. В 2019 году против них развернулась кампания запугивания, организованная сотрудниками компании.

Как установило следствие, супругам отправляли посылки с маской, испачканной свиной кровью, траурный венок и книгу о том, как пережить смерть супруга. Бывшие сотрудники также публиковали в их адрес оскорбительные сообщения, приезжали к дому семьи и пытались установить на автомобиль GPS-трекер.

В 2022−2024 годах семь участников этой кампании признали вину по уголовным обвинениям. В eBay признали, что преследование супругов было недопустимым, извинились за действия бывших сотрудников и заявили, что соглашение должно компенсировать причиненный семье Штайнер ущерб и поставить точку в этом деле.

Основную часть компенсации выплатит eBay, еще $1 млн внесет бывший генеральный директор компании Девин Вениг. Эти деньги направят в благотворительную организацию, защищающую свободу слова. Сам Вениг заявил, что сожалеет о случившемся, хотя утверждает, что не знал о действиях подчиненных.