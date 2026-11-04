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04.11.2026 в 13:22

Джуд Беллингем стал новым лицом Calvin Klein

Футболист «Реала» и сборной Англии снялся в рекламе нижнего белья

Calvin Klein представил новую рекламную кампанию мужского нижнего белья с участием английского футболиста Джуда Беллингема. Игрок «Реала» стал лицом коллекции Icon Cotton Stretch. Это его первая рекламная кампания для американского модного дома, пишет Adweek.

В рекламных материалах Беллингем позирует в нескольких моделях белья, в том числе в новинке Shine Trunk с блестящей отделкой пояса с логотипом Calvin Klein. Слоганом кампании стала фраза The icon underneath («Икона внутри»). По задумке бренда, уверенность начинается с ощущения комфорта в собственном теле.

Выбор футболиста продолжает традицию привлечения известных спортсменов к рекламе нижнего белья. Один из самых известных примеров — Дэвид Бекхэм, который в 2007 году стал лицом линии нижнего белья Emporio Armani. Контракт был рассчитан на три года, а его стоимость оценивалась в $20 млн. А год назад 49-летний экс-футболист снялся в рекламной кампании бренда Boss, продемонстрировав не только черные боксеры, но и свое подтянутое тело.

Джуд Беллингем стал новым лицом Calvin Klein Джуд Беллингем стал новым лицом Calvin Klein Джуд Беллингем стал новым лицом Calvin Klein Джуд Беллингем стал новым лицом Calvin Klein
Calvin Klein Футбол Джуд Беллингем
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