Джуд Беллингем стал новым лицом Calvin Klein

Calvin Klein представил новую рекламную кампанию мужского нижнего белья с участием английского футболиста Джуда Беллингема. Игрок «Реала» стал лицом коллекции Icon Cotton Stretch. Это его первая рекламная кампания для американского модного дома, пишет Adweek.

В рекламных материалах Беллингем позирует в нескольких моделях белья, в том числе в новинке Shine Trunk с блестящей отделкой пояса с логотипом Calvin Klein. Слоганом кампании стала фраза The icon underneath («Икона внутри»). По задумке бренда, уверенность начинается с ощущения комфорта в собственном теле.

Выбор футболиста продолжает традицию привлечения известных спортсменов к рекламе нижнего белья. Один из самых известных примеров — Дэвид Бекхэм, который в 2007 году стал лицом линии нижнего белья Emporio Armani. Контракт был рассчитан на три года, а его стоимость оценивалась в $20 млн. А год назад 49-летний экс-футболист снялся в рекламной кампании бренда Boss, продемонстрировав не только черные боксеры, но и свое подтянутое тело.