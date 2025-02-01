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18+
01.02.2025 в 10:20

Дэвид Бекхэм разделся для рекламы нижнего белья Boss

49-летний экс-футболист представил не только новую коллекцию, но и свое подтянутое тело

Дэвид Бекхэм снялся в рекламной кампании бренда Boss, экс-футболист представил линейку мужского нижнего белья One Bodywear.

В ролике Бекхэм появляется в классическом черном костюме, поднимается в квартиру на верхнем этаже, где снимает костюм, оставляя на себе лишь нижнее белье из новой коллекции. При этом 49-летний спортсмен демонстрирует не только чёрные боксеры, но и свое подтянутое тело с большим количеством татуировок.

В конце видео Бекхэм и вовсе остаётся без нижнего белья, чем особо поражает людей, подглядывающих за ним в окна. Но спортсмена это не смущает и он просто машет всем рукой.

Дэвид Бекхэм не только представил новую коллекцию, но и принял непосредственное участие в ее создании. В новую линейку мужского нижнего белья вошли боксеры, трусы, майки и футболки, выполненные в строгой черно-белой палитре.

Модный дом Hugo Boss объявил о сотрудничестве c экс-звездой «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвидом Бекхэмом в мае прошлого года. Многолетнее партнерство включает в себя выпуск совместных капсульных и сезонных коллекций.

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