Джон Тернус возглавил Apple

Джон Тернус 1 сентября официально вступил в должность генерального директора Apple, сменив Тима Кука, который руководил компанией с 2011 года. Тим Кук после ухода с поста CEO сохранил за собой должность исполнительного председателя Apple.

Тернус работает в Apple уже 25 лет: он начинал инженером по разработке Mac, затем курировал направления iPad, AirPods и iPhone, а впоследствии возглавил всю инженерную часть аппаратного бизнеса. Теперь перед ним стоит задача сохранить темпы развития компании и одновременно ускорить ее продвижение в сфере искусственного интеллекта.

Главным вызовом для нового CEO аналитики называют отставание Apple в области ИИ. Также компания готовится к очередному обновлению продуктовой линейки. Вскоре она представит складной iPhone.

Тернусу предстоит решать ряд операционных проблем. Так, Apple сталкивается с дефицитом комплектующих для памяти, который может привести к дальнейшему росту цен на устройства.

Кроме того, компания стремительно теряет инженеров: часть бывших сотрудников перешла в аппаратное подразделение OpenAI. Apple уже обратилась в суд с иском против конкурента, обвинив его в хищении коммерческой тайны.

Тим Кук в последний день на посту генерального директора Apple обратился к сотрудникам с прощальным письмом, в котором поблагодарил их за 15 лет совместной работы и признался, что будет скучать по своей должности. Кук выразил уверенность в Джоне Тернусе и подчеркнул, что главным достижением Apple считает ее сотрудников и корпоративную культуру.

За время руководства Кука выручка Apple выросла примерно в четыре раза — до $416 млрд, а рыночная капитализация увеличилась в 15 раз. Теперь Тернусу предстоит доказать, что Apple способна сохранить эту динамику и одновременно сократить отставание от конкурентов в гонке за лидерство в ИИ.