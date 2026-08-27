Apple готовит первый складной iPhone к презентации

Apple официально объявила дату своей следующей крупной презентации. Она состоится уже 9 сентября. Компания проведет мероприятие в Steve Jobs Theater в Apple Park под слоганом «Surprise and shine». Об этом сообщает Axios.

Главной новинкой, как ожидается, станет первый складной iPhone. Apple пока официально не раскрывает детали устройства, поэтому его презентация остается прогнозом, а не подтвержденным анонсом. Reuters также сообщает, что компания, вероятно, представит новую линейку iPhone и складную модель.

Выход складного смартфона станет для Apple важным шагом, так как конкуренты, включая Samsung, уже несколько лет выпускают складные устройства. В частности, новый формат может стать способом расширить премиальную линейку и увеличить среднюю стоимость устройств. Аналитики ожидают, что складной iPhone будет заметно дороже обычных моделей.

Презентация также станет первым крупным запуском Apple при новом генеральном директоре Джоне Тернусе. Он возглавит компанию 1 сентября, сменив Тима Кука, который перейдет на должность исполнительного председателя.

По данным IDC, мировой рынок складных смартфонов продолжает расти, несмотря на снижение общего спроса на смартфоны. В России спрос на такие устройства за год вырос примерно в полтора раза, а сами гаджеты заметно подешевели.