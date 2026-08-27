Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.08.2026 в 13:20

Apple готовит первый складной iPhone к презентации

Презентация станет первым крупным мероприятием компании под руководством нового CEO Джона Тернуса

Apple официально объявила дату своей следующей крупной презентации. Она состоится уже 9 сентября. Компания проведет мероприятие в Steve Jobs Theater в Apple Park под слоганом «Surprise and shine». Об этом сообщает Axios.

Главной новинкой, как ожидается, станет первый складной iPhone. Apple пока официально не раскрывает детали устройства, поэтому его презентация остается прогнозом, а не подтвержденным анонсом. Reuters также сообщает, что компания, вероятно, представит новую линейку iPhone и складную модель.

Выход складного смартфона станет для Apple важным шагом, так как конкуренты, включая Samsung, уже несколько лет выпускают складные устройства. В частности, новый формат может стать способом расширить премиальную линейку и увеличить среднюю стоимость устройств. Аналитики ожидают, что складной iPhone будет заметно дороже обычных моделей.

Презентация также станет первым крупным запуском Apple при новом генеральном директоре Джоне Тернусе. Он возглавит компанию 1 сентября, сменив Тима Кука, который перейдет на должность исполнительного председателя.

По данным IDC, мировой рынок складных смартфонов продолжает расти, несмотря на снижение общего спроса на смартфоны. В России спрос на такие устройства за год вырос примерно в полтора раза, а сами гаджеты заметно подешевели.

Юлия Топольская
Apple
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.