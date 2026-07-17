Две трети всех вложений в креативные проекты приходится на Москву и Санкт-Петербург

Около 67% всех вложений в креативные проекты России приходится на Москву и Санкт-Петербург. Регионы, где сосредоточены ремесленные традиции, локальные культурные коды и специализированные компетенции, получают меньше внимания со стороны инвесторов. При этом именно проекты за пределами крупнейших городов способны становиться самостоятельными федеральными брендами. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Россияне согласны поддерживать креативные индустрии, причем не только как потребители, но и как инвесторы. 37% опрошенных готовы посещать культурные, творческие или образовательные мероприятия, 34% — рекомендовать интересные креативные проекты знакомым, делиться информацией в соцсетях, 32% — покупать товары или услуги креативных проектов.

23% респондентов согласны участвовать в некоторых креативных мероприятиях как волонтер или помощник, 18% — финансово поддерживать отдельные креативные проекты (донаты, краудфандинг, покупка билетов или сертификатов), 16% — участвовать в обсуждениях и инициативах по развитию креативной среды, 13% — поддерживать креативные проекты профессионально: консультациями, экспертизой, организационной помощью.

У этой готовности есть две причины:

государство обозначает креативные индустрии как приоритетную сферу и активно участвует в их развитии — а значит, снимает с потенциальных инвесторов часть рисков и опасений; растет понимание, что креативные индустрии — это не только про творчество, но и инструмент реальной экономической отдачи.

За последний год 4% опрошенных приобретали продукцию, услуги креативных индустрий. 46% не покупали. 3% не помнят, приобретали или нет.

15% интервьюируемых считают, что креативные индустрии в экономике — это скорее про творчество и самореализацию, 23% — про бизнес и финансовую прибыль. 51% говорят, что про то и другое.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.