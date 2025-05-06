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06.05.2025 в 06:50

Доля регулярно совершающих онлайн-покупки россиян увеличилась до 71%

32% опрошенных практически перестали посещать офлайн-магазины

В 2025 году доля россиян, регулярно покупающих в интернет-магазинах, увеличилась более чем в полтора раза — с 43% до 71% по сравнению с предыдущим годом. При этом свыше 20% отметили, что испытывают зависимость от покупок в онлайн-магазинах и на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Выберу.ру».

31% россиян отметили, что совершают их еженедельно, 39% - ежемесячно, 13% - каждый день и 17% - раз в квартал. В топ самых популярных покупок попали одежда, мобильные телефоны и корм для животных. Годом ранее лидировали бытовая техника, одежда и товары для дома.

23% россиян пожаловались, что попадают в зависимость от онлайн-магазинов — доступность покупок провоцирует их на импульсивные траты. Однако почти половина респондентов отметила, что маркетплейсы и онлайн-магазины помогают им значительно сэкономить, так как есть возможность сравнить цены у разных продавцов.

29% комбинируют онлайн- и офлайн-покупки. При этом треть опрошенных практически перестала посещать офлайн-магазины, а 39% стали посещать торговые центры примерно в два раза реже, чем годом ранее. В безопасности интернет-покупок уверены только 36% опрошенных.

Четверть россиян готовы тратить ежемесячно на интернет-покупки до 5 тыс. руб., 26% - до 10 тыс. руб., 18% - до 30 тыс. руб., 17% - до 50 тыс. руб., а 16% - свыше 50 тыс. руб. В прошлом году более 50 тыс. руб. готовы были потратить лишь 8% респондентов.

Ранее сообщалось, что незапланированные импульсивные покупки регулярно совершают 75% россиян. Треть совершает их несколько раз в неделю, а еще 41% - только раз в неделю.

Онлайн-покупки
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