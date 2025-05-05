Четверть россиян считают ненужными траты на подписки

Незапланированные покупки регулярно совершают 75% россиян. Треть совершает их несколько раз в неделю, а еще 41% - только раз в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВТБ.

Каждый второй жалеет, что необдуманно купил одежду, обувь или аксессуары. Большинство импульсивных покупок укладываются в сумму от 1 тыс. до 15 тыс. руб.

Ненужными 23% россиян считают также траты на некоторые подписки и онлайн-сервисы. 9% внесли гаджеты и технику в список таких приобретений.

65% россиян стремятся контролировать свои траты, но не всегда это удается. Например, половина из опрошенных составляет список перед походом в магазин. Еще 38% откладывают покупку на несколько дней, чтобы обдумать, а 26% устанавливают лимит на траты и придерживаются его.

Ранее сообщалось, что общее число подписок на стриминги за 2024 год увеличилось с 45 млн до 58 млн. По числу пользователей лидирует «Кинопоиск» с 14,1 млн.