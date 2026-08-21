«Дофаминовый» красный: в ЦБ назвали цвет логотипа цифрового рубля

Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет выполнен в ярко-красном цвете. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА «Новости» назвала его «дофаминовым».

«Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет "дофаминовый"», — рассказала Бакина.

При этом визуальное описание знака уже закреплено в брендбуке цифрового рубля на сайте Банка России. Логотип представляет собой окружность со вписанным в нее символом рубля, смещенным влево относительно центра. Вертикальная линия буквы «Р» соединяется с окружностью, а горизонтальные элементы также переходят в линию круга.

В брендбуке выбранный фирменный цвет описывается как кораллово-алый и называется важнейшим цветом в коммуникации цифрового рубля. Его используют не только для логотипа, но и в качестве основного цвета фона информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции и других носителей.

Параллельно Банк России продолжает развивать сценарии использования цифрового рубля. С сентября крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн руб. начнут принимать оплату в цифровой валюте, а впоследствии такая обязанность будет распространяться на более мелких продавцов.

Для оплаты покупки клиенту потребуется отсканировать через приложение банка специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве средства платежа и подтвердить операцию. При этом операции для граждан будут бесплатными, а пополнять цифровой кошелек с безналичного счета можно будет в пределах установленного ежемесячного лимита в 300 тыс. руб.

В перспективе ЦБ также рассчитывает обеспечить возможность платить цифровыми рублями без интернета. По словам Бакиной, регулятор сейчас изучает технологические решения российских компаний и зарубежный опыт.