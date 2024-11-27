Треть опрошенных россиян считают ДМС важным фактором при выборе работодателя

Большинство опрошенных россиян (90%) при устройстве на работу обращают внимание на наполнение корпоративного соцпакета. При этом для 33% респондентов важнейшим условием при выборе компании-работодателя становится наличие оплачиваемого руководством добровольного медицинского страхования (ДМС). 57% участников опроса назвали опцию желательной, но не обязательной. Таковы данные страховой компании «Росгосстрах» и исследовательского центра «Зарплата.ру», их публикует ТАСС.

Согласно результатам опроса, 75% респондентов считают обязательными составляющими ДМС бесплатные анализы и исследования (МРТ, КТ, рентген и прочее). Около 60% опрошенных придают значение наличию записи к узким специалистам. Практически одинаковое число участников опроса обращают внимание на наличие стоматологических услуг и широкий выбор медицинских учреждений. Однако лишь 13% опрошенных россиян имели медицинскую страховку от работодателя.

Кроме того, ключевыми факторами при выборе работодателя россияне отметили здоровую атмосферу в рабочем коллективе (67%), размер заработной платы (73%) и график работы (72%). Больше всего сотрудникам хочется изменить уровень зарплаты — так ответили 74% опрошенных. 76% респондентов могли бы остаться на нелюбимой работе при условии повышения зарплаты. 9% участников опроса волнуют условия карьерного роста, а 4% пересмотрели бы свой график.