Дмитрий Бенькович присоединился к команде Platforma

Дмитрий Бенькович назначен директором по развитию бизнеса рекламного направления ИТ-компании Platforma , разрабатывающей решения на базе больших данных для рекламы, геоаналитики, прогнозирования спроса и финансового сектора. В компании рассказали Sostav, что в новой роли Дмитрий будет отвечать за расширение партнерских отношений с клиентами и продвижение рекламных продуктов компании на рынке.

Дмитрий более 20 лет работает в сфере диджитал и медиабизнеса. С 2001 по 2021 год развивал коммерческое направление медиахолдинга РБК, где отвечал за продажи, укрепление отношений с крупнейшими корпоративными клиентами и реализацию стратегии монетизации цифровых активов холдинга.

Анна Кучина, директор по росту компании Platforma: Рекламные технологии — один из ключевых приоритетов Platforma. Мы продолжаем масштабировать бизнес, расширять продуктовые возможности и усиливать коммерческую экспертизу компании. Дмитрий обладает глубоким пониманием рекламного рынка и многолетним опытом работы с диджитал-продуктами. Уверены, что его экспертиза поможет нам реализовать амбициозные планы по развитию рекламного направления и предложить клиентам еще больше эффективных решений.

По словам представителей компании, Platforma продолжает масштабировать рекламное направление, расширяя линейку продуктов и усиливая команду, а назначение Дмитрия Беньковича является частью этой стратегии и призвано усилить коммерческую экспертизу компании для реализации планов по развитию рекламного бизнеса.