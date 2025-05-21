Для россиян репутация является важным фактором при выборе работодателя, но не ключевым

Соискатели при поиске работы ставят репутацию работодателя на седьмое место. Руководители компаний считают этот критерий третьим по важности. Об этом говорится в исследовании агентства Comunica и Ассоциации менеджеров. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Comunica опросило больше 150 PR-специалистов из компаний и PR-агентств, Ассоциация менеджеров — 256 руководителей. Данные сопоставили c результатами опроса «Работы.ру» и фонда «СберНПФ», в котором участвовали 3,5 тыс. потенциальных сотрудников из разных регионов России.

Основной вывод всех трех исследований: репутация работодателя является важным, но не главным критерием. Руководители оценивают значимость репутации при выборе работодателя выше других. Они ставят ее на третье место после зарплаты и понятной системы премирования. Для потенциальных сотрудников репутация на седьмой строчке по счету, для пиарщиков — на шестой.

Все группы респондентов включили уровень зарплаты, соцпакет и премии в топ-3 основных факторов при выборе работодателя. Уровень дохода на первое место поставили руководители (96%) и коммуникаторы (92%).

На второй строчке для пиарщиков адекватное руководство (81%), для руководителей — понятная система премирования (64%), для соискателей — уровень зарплаты (88%). На третье место PR-специалисты поставили льготы, бенефиты и соцпакет (63%), руководители — репутацию работодателя (60%).

Коммуникаторы выше других групп респондентов ценят возможность работать дистанционно. Удаленка заняла пятое место (53%), оттеснив репутацию на шестую позицию. Соискатели отвели дистанционному формату работы только 10-ую строчку (7%). В опросе руководителей этот фактор отсутствовал, но был гибкий график (шестое место, 48%).

Пиарщики и руководители высоко оценили возможность роста (56 и 54%). Для соискателей этот фактор менее значимый (11%).

Когда респондентов спрашивали про репутацию работодателя без сравнения с другими факторами, почти все называли этот критерий очень важным.

Авторы исследования приводят результаты и других опросов. По данным российского агентства Markway, 91% кандидатов изучают репутацию компании перед откликом на вакансию. Согласно исследованию LinkedIn Employer Brand Statistics, 75% соискателей изучают репутацию организации до подачи заявки на вакансию.

По информации сервиса Glassdoor, в 2023 году 69% соискателей были готовы отказаться от оффера, если узнали о негативной репутации компании. Даже если зарплата была высокой. Опрос Universum Global показал, что репутация и ценности компании входят в топ-3 ключевых факторов при выборе работодателя студентами.