Диджитал ТВ без кликов, но с продажами

Диджитал ТВ (цифровое телевидение) долго воспринималось как имиджевый канал: большой экран, высокий охват, эффектная визуальная подача — и при этом отсутствие кликов, привычных для перформанс-рекламы. На фоне диджитал (цифровых)-форматов, где можно опираться на last click (модель атрибуции по последнему клику) и понятную воронку, диджитал ТВ будто бы проигрывал в доказуемой эффективности.

При этом роль самого канала заметно выросла. По данным J’son & Partners, аудитория диджитал ТВ стала одной из крупнейших в видеосреде, а Smart TV (умное телевидение) — фактически ключевой точкой контакта в медиапотреблении. Среди всех экранов именно Smart TV демонстрирует наибольший охват — 50,4% против 44,7% у смартфонов и 32,4% у компьютеров. Поэтому вопрос эффективности становится критичным: нужно понимать, как канал влияет на реальные действия пользователя.

«Билайн Adtech» — рекламные технологии «Билайн бизнес» — провели исследование совместно с девелоперской группой «Самолет», чтобы понять, как «Билайн диджитал ТВ» влияет на реальные бизнес-результаты — звонки, сделки и частоту обращений. И главное, как этот эффект меняется в разных атрибуционных окнах: 30, 60, 90 и 150 дней после контакта с рекламой. «Билайн диджитал ТВ» позволяет размещать рекламу во время эфира ТВ-каналов на разных платформах: десктоп, мобильные устройства, Smart TV и IPTV (IP-телевидение). Совокупный охват составляет более 38 млн человек, доступны возможности таргетирования «Билайн». Эксклюзивный инвентарь — собственный видеосервис «Билайн ТВ».

Атрибуционное окно — это период времени, в течение которого пользовательское действие (звонок, визит, покупка) связывают с просмотром рекламы. В недвижимости длинные окна особенно важны: цикл сделки может занимать недели и месяцы — человеку нужно время, чтобы изучить проект, проконсультироваться, принять решение. Оценивать влияние диджитал ТВ в короткие сроки — значит, почти гарантированно недооценивать вклад такого канала рекламы.

Результат совместного исследования с «Самолетом»: чем шире атрибуционное окно, тем сильнее проявляется эффект диджитал ТВ. Канал перестает быть имиджевым и становится одним из наиболее заметных драйверов конверсий.

Контекст: некликовый канал и стабильный ID

Кампания размещалась на «Билайн диджитал ТВ» — инвентаре, где пользователи не кликают, а продолжают взаимодействие с брендом через другие каналы: ищут бренд, заходят на сайт, звонят в колл-центр или приезжают в офис продаж.

Чтобы корректно измерить влияние диджитал ТВ, команда исследования:

собрала тестовую группу абонентов, которые видели рекламу;

сформировала контрольную группу, не контактировавшую с кампанией;

связала просмотры и действия через устойчивый идентификатор пользователя — Stable ID;

анализировала эффект после контакта с рекламой — звонки и покупки после показа ролика.

Ключевой принцип — сравнение тестовой vs контрольной групп в нескольких горизонтах атрибуции и оценка разницы между группами. Важную роль в проведении анализа сыграл стабильный ID — синтетический идентификатор, не позволяющий прямо или косвенно определить пользователя или абонентское устройство. Идентификатор присваивался пользователям, выразившим согласие на обработку данных в рекламных целях. Данные об обращениях клиентов для оценки конверсии были предоставлены группой «Самолет». Таким образом, «Билайн Adtech» смог сопоставить сведения о контакте с рекламой с данными об эффекте рекламной кампании.

Атрибуционные окна: что именно измеряли в кейсе «Самолет»

Период кампании: 1 месяц.

Дальше анализ велся в четырех окнах атрибуции:

30 дней после завершения рекламной кампании;

60 дней;

90 дней;

150 дней.

В каждом окне рассчитывались:

Конверсия (CR) в звонки — доля абонентов, совершивших звонок.

CR в покупку — доля абонентов, которые дошли до сделки.

Частота звонков — сколько звонков в среднем приходится на одного звонящего.

Все результаты сравнивались между тестовой и контрольной группами относительно периода рекламной кампании.

1. CR в звонки: накопительный эффект диджитал ТВ.

В коротком окне диджитал ТВ демонстрировал умеренный, но заметный рост CR в звонки.

По мере расширения окна разрыв постепенно увеличивался — тестовая группа стабильно показывала результаты в 2,5−3 раза выше, чем контрольная.

Чем больше времени проходило после просмотра ролика, тем больше людей доходили до контакта с девелопером.

2. CR в покупку: диджитал ТВ работает на сделки, а не только на звонки.

Рост по данному показателю был еще более выраженным.

В зависимости от окна атрибуции CR в покупку в тестовой группе превышал контрольную в 5−8 раз.

Всего в рамках четырех атрибуционных окон было зафиксировано 193 проданные квартиры.

3. Частота звонков: рост за счет новых клиентов, а не повторной активности.

Частота звонков в тестовой группе была около 1,02 звонка на абонента, в контрольной — 1,0−1,03.

Это говорит о том, что рост обращений обеспечивался не в результате повторных звонков пользователей, а, напротив, за счет все большего расширения воронки: приходили новые люди, которые увидели рекламу, заинтересовались объектом и совершили целевое действие.

Для рынка недвижимости, где клиент совершает покупку один раз, это логичное поведение.

4. Почему без длинных окон диджитал ТВ недооценен.

Если ограничиться 30-дневным горизонтом, картина выглядит по-другому — диджитал ТВ дает эффект, но он кажется умеренным. Однако при расширении окна:

Большая часть звонков и покупок происходит после первого месяца.

Эффект диджитал ТВ имеет длинный хвост.

Разрыв тест/контроль сохраняется и растет: x2,5−3 по звонкам и x5−8 по покупкам.

Вывод: короткие окна не отражают в полной мере вклад диджитал ТВ. Учитывать рекомендуется минимум 60−90 дней, а лучше — до 120−150.

Практические выводы для рекламодателей

Можно сформулировать несколько подходов, которые, на наш взгляд, помогают объективнее оценивать влияние диджитал ТВ в категориях с длинным циклом сделки:

Смотреть шире, чем просто охват. Если инфраструктура позволяет анализировать пост-вью (действия после просмотра рекламы) через стабильный идентификатор, это дает более полную картину поведения аудитории.

Опираться на более длинные горизонты, чем стандартные 30 дней. В категориях вроде недвижимости короткие окна отражают лишь небольшой фрагмент реального эффекта.

Использовать несколько окон атрибуции одновременно. Важна не одна цифра, а то, как меняется динамика показателей по мере увеличения периода наблюдения.

Работать с тестовой и контрольной группами. Такой подход помогает отделить влияние рекламы от сезонных колебаний или естественного спроса.

Разделять тактические и стратегические решения. Короткие окна дают быстрые инсайты для оптимизации кампаний, а длинные — помогают принимать решения о роли диджитал ТВ в медиамиксе и бюджетировании.

Диджитал ТВ раскрывает свой эффект на длинной дистанции

Исследование «Билайн Adtech» и «Самолета» показало:

Диджитал ТВ влияет на продажи — и делает это в долгосрочной перспективе.

CR в звонки и покупки у тех, кто видел рекламу, выше.

Разница между тестовой и контрольной группами растет по мере расширения окна.

Канал работает не только на бренд, но и на реальные сделки — с поправкой, что цикл принятия решения долгий.

Тимур Аннамамедов, эксперт по аналитическим продуктам «Билайн Adtech»: Наши данные показывают, что в коротких окнах атрибуции эффект Smart TV заметен, но неполный, и это может привести к неточным выводам. Оценка в более продолжительной перспективе, напротив, демонстрирует, что диджитал ТВ существенно влияет и на звонки, и на сделки. Для категорий с длительным циклом принятия решения это один из немногих каналов, который стабильно формирует спрос и поддерживает интерес аудитории на протяжении месяцев.

Любовь Ячкова, директор по видеопродукту «Билайн Adtech»: Когда начинаешь смотреть на диджитал ТВ не как на исключительно имиджевый инструмент, а как на полноценный диджитал-канал с измеримой пост-вью-эффективностью, многое меняется. Мы видим, что он приводит не просто трафик, а новых пользователей, которые действительно доходят до звонков и покупок. И чем шире окно атрибуции, тем точнее виден этот эффект. Это помогает не переоценивать быстрые конверсии и лучше понимать реальную роль диджитал ТВ в медиамиксе.