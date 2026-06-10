До 90% источников в нейроответах «Алисы» приходится на топ-10 выдачи «Яндекса»

Количество сайтов, не входящих в топ-10 поисковой выдачи «Яндекса», в нейроответах «Алисы» сократилось до 10%. Согласно исследованию компании «Ашманов и партнеры», с августа 2025 года по январь 2026 года их доля уменьшилась в четыре раза — с 40% до 10%. Аналитики отмечают, что вероятность попадания ресурса в нейроответы заметно снижается уже после пятой позиции в органической выдаче (не рекламе), а для стабильного присутствия в ответах ИИ сайтам желательно находиться в топ-5. Данные отчета приводит «Коммерсантъ».

Как отмечают авторы исследования, в середине 2025 года выборка источников для формирования ответов была значительно шире: в нее могли попадать сайты, не входившие даже в топ-30 поисковой выдачи. Такой подход позволял небольшим компаниям получать дополнительную видимость через нейроответы, несмотря на отсутствие высоких позиций в поиске. Теперь критерии отбора, вероятно, стали более жесткими и сильнее привязаны к результатам основного поиска.

Участники рынка связывают изменения с желанием компании повысить качество ответов и одновременно оптимизировать затраты на анализ данных с помощью искусственного интеллекта. После появления нейроответов в поисковых системах пользователи стали чаще получать нужную информацию непосредственно в выдаче и реже переходить на сайты-источники. На этом фоне многие информационные ресурсы столкнулись со снижением органического трафика до 30%.

По мнению руководителя продукта Visibla компании Servicepipe Ленара Магсумова, новые принципы отбора источников усиливают позиции крупного бизнеса. Он считает, что компаниям из сегмента МСП становится все сложнее конкурировать по высокочастотным запросам, поэтому им приходится смещать фокус на более узкие ниши. Основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК «Киберсистема») Игорь Бедеров соглашается с этой оценкой и предупреждает, что ресурсы, не попадающие в ИИ-блоки, могут потерять от 20% до 40% поискового трафика в наиболее востребованных категориях запросов.

В «Яндексе» подчеркивают, что включение сайта в ответы «Алисы» зависит не от его позиции в выдаче, а от качества контента. По словам амбассадора интернет-площадок в поиске Михаила Сливинского, быстрые ответы формируются на основе примерно десяти источников и могут включать как сайты крупных компаний, так и ресурсы малого и среднего бизнеса, если они обладают глубокой экспертизой по теме запроса.

Собеседники издания отмечают, что ИИ-поиск постепенно становится самостоятельным маркетинговым каналом. Основатель компании «Пиксель Тулс» Дмитрий Севальнев напоминает, что с октября-ноября 2025 года наблюдается заметное снижение доли «Яндекса» в распределении трафика, что может быть связано с ростом популярности нейроответов. В этих условиях, считает эксперт, бизнесу важно не только продвигаться в поиске, но и работать над тем, как бренд, продукты и услуги представлены непосредственно в ответах искусственного интеллекта.

Ранее «Известия» выяснили, что российские интернет-компании не планируют полностью переходить на ИИ-ответы и отказываться от традиционных ссылок в поиске. Тогда в «Яндекс Поиске» говорили, что быстрые ответы «Алисы» покрывают около 36% запросов, а результаты выдачи формируются на основе наиболее качественных и экспертных материалов интернета. При этом владельцы сайтов могут отслеживать присутствие своих ресурсов в ИИ-ответах через инструменты «Вебмастера».



По данным Brand Analytics, ИИ в поиске обрушил трафик новостных сайтов на треть. В частности, нейроответы «Яндекса» и Google сокращают переходы на СМИ и меняют поведение пользователей в интернете.