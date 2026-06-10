Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ICONICOLOR E-COMMERCE
Агентство Blackline PR&Digital
Кадровый центр PRESIDENT

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.06.2026 в 13:00

Почти половина россиян положительно относятся к маскотам в рекламе

39% профессионалов используют таких персонажей в своих кампаниях

Маскоты остаются одними из наиболее тепло воспринимаемых рекламных персонажей. Положительно к ним относятся 49% опрошенных россиян, негативно — 7%. Об этом говорится в ежегодном отчете «Медиавзгляд» агентства ORO. Документ есть в распоряжении Sostav.

44% респондентов считают, что маскоты обычно подходят брендам, в рекламе которых появляются. 26% доверяют такой рекламе, 22% — нет.

Самыми узнаваемыми на российском рынке стали маскоты M&M's (их знают 26% интервьюируемых), СберКот (11%), гепард Честер (маскот Cheetos — 9%).

39% профессионалов используют маскотов в бренд-коммуникациях. Такие персонажи помогают выстраивать эмоциональную связь с аудиторией, выделяться среди конкурентов и привлекать внимание к бренду.

Марина Острижнюк, руководитель проектов направления «Коммуникация» в ORO:

Брендам стоит воспринимать маскотов как полноценный инструмент коммуникации. Он работает лучше всего, когда органично связан с образом бренда, поддерживает его позиционирование и остается узнаваемым от кампании к кампании. Именно такая последовательность помогает превращать симпатию аудитории в более сильную вовлеченность и запоминаемость бренда.

В опросе участвовали 1 562 потребителя в возрасте 16−65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, а также 59 профессионалов рынка (рекламодателей, агентств, паблишеров, директоров и руководителей отделов).

исследование маскоты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.