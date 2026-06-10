Почти половина россиян положительно относятся к маскотам в рекламе

Маскоты остаются одними из наиболее тепло воспринимаемых рекламных персонажей. Положительно к ним относятся 49% опрошенных россиян, негативно — 7%. Об этом говорится в ежегодном отчете «Медиавзгляд» агентства ORO. Документ есть в распоряжении Sostav.

44% респондентов считают, что маскоты обычно подходят брендам, в рекламе которых появляются. 26% доверяют такой рекламе, 22% — нет.

Самыми узнаваемыми на российском рынке стали маскоты M&M's (их знают 26% интервьюируемых), СберКот (11%), гепард Честер (маскот Cheetos — 9%).

39% профессионалов используют маскотов в бренд-коммуникациях. Такие персонажи помогают выстраивать эмоциональную связь с аудиторией, выделяться среди конкурентов и привлекать внимание к бренду.

Марина Острижнюк, руководитель проектов направления «Коммуникация» в ORO: Брендам стоит воспринимать маскотов как полноценный инструмент коммуникации. Он работает лучше всего, когда органично связан с образом бренда, поддерживает его позиционирование и остается узнаваемым от кампании к кампании. Именно такая последовательность помогает превращать симпатию аудитории в более сильную вовлеченность и запоминаемость бренда.

В опросе участвовали 1 562 потребителя в возрасте 16−65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, а также 59 профессионалов рынка (рекламодателей, агентств, паблишеров, директоров и руководителей отделов).