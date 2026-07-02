Digital Caramel обновили айдентику и сайт

Как показать рынку, что агентство давно переросло роль «подрядчика»? По словам команды, со временем визуальный образ и цифровая инфраструктура Digital Caramel перестали отражать реальный масштаб бизнеса и уровень его зрелости. Вместо косметического обновления логотипа компания выбрала системную трансформацию: пересобрала айдентику, сайт и внутренние процессы так, чтобы все элементы бренда говорили одним языком. Команда рассказала Sostav, как удалось это реализовать.

В основе обновления лежит принцип: оставить только то, что работает. Убрать декоративность, убрать пояснительные костыли и сделать систему, которая одинаково хорошо заживет на любом носителе без пересборки под каждую задачу.

Старый логотип с массивной буквой «C», оранжевой вертушкой и подписью «Caramel Digital Agency» был честным, но тяжеловесным. Сайт справлялся с базовыми задачами, но не давал партнеру быстро понять, с кем он имеет дело и что делать дальше.

Фирменный коралловый цвет и логотип сохранили, но выстроили вокруг него более строгую и масштабируемую систему. Знак переработали: сложную двусоставную конструкцию заменил лаконичный wordmark «caramel» с лепестковой звездочкой — динамичной и одинаково работающей в любом контексте. Пояснительная подпись «Digital Agency» исчезла.

Цветовая система стала чище: коралловый как акцент, черный и белый как база. Типографика — чистый гротеск без лишних деталей. Айдентика развернута на всю экосистему: визитки, мерч, цифровые шаблоны.

Анна Оганнисян, дизайнер айдентики: Главный инсайт проекта заключен в самом названии. Digital — точность и технологии, Caramel — гибкость и легкость. Логотип-спираль стал символом этого баланса: знак работает и как карамель, и как цифровой винт, перераспределяющий потоки данных и трафика. Больше всего горжусь тем, как он адаптируется: одинаково считывается и на огромном билборде, и в углу экрана смартфона в размере 16×16 пикселей. Коралловый сохраняет дружелюбную ДНК бренда, а глубокий графит добавляет технологичности. В итоге стиль получился чистым, премиальным и очень органичным для digital-среды.

Новый digitalcaramel.com выстроен вокруг UX-логики: понятная навигация, все сервисы в одном месте, быстрый доступ к формам заявок, корректное отображение на любых устройствах.

Главный экран сразу закрывает ключевой вопрос партнера: с кем я работаю и что получу. Визуальный герой страницы — не абстрактные иллюстрации, а реальный интерфейс аналитической панели: графики доходов, структура трафика, форматы размещения. Клиент видит инструмент еще до того, как оставил заявку.

Веб-трафик, видео-инвентарь, мобильные приложения — каждый сегмент получил отдельный блок с конкретикой. Реальные возражения партнеров закрыты напрямую: прозрачная статистика, связь 24/7, своевременные выплаты, реферальная программа. Статус сертифицированного партнера РСЯ вынесен отдельно с визуальным подтверждением.

Темный фон создает технологичный контекст, коралловые акценты держат фирменный характер. Интерфейс не перегружен.

Сирануш Хачатрян, продуктовый UI/UX-дизайнер компании AudaCity Capital: Самой сложной частью было найти баланс между визуальным и смысловым. Header Bidding, видеореклама, аналитика — сложные услуги, которые нужно было объяснить просто, не потеряв в точности. Я решала это через структуру: каждый раздел сфокусирован на одном сообщении, пользовательский путь выстроен последовательно. Примечательно, что именно в процессе редизайна стало очевидно, что старая айдентика не тянет новый сайт — так и появился запрос на обновление логотипа и фирменных цветов.

Технология

Инженерная команда реализовала проект на стеке Next.js и Tailwind CSS. AdTech-индустрия чувствительна к скорости, поэтому архитектура изначально проектировалась под максимальную производительность и готовность к высоким нагрузкам. Так как Digital Caramel работает с партнерами по всему миру, сайт спроектирован мультиязычным.

Гор Оганнисян, генеральный директор MeetQ: Дизайн нового уровня требовал соответствующего инженерного подхода. Мы перенесли сложные UI-компоненты и анимации в код без компромиссов по плавности, интегрировали аналитику так, чтобы она не влияла на скорость загрузки. Сейчас готовим пул оптимизаций Core Web Vitals — чтобы сайт оставался ультрабыстрым при масштабировании.

Арсен Султанян, CEO Digital Caramel: Когда мы запустили обновление, изменения стали заметны сразу. Рынок уже знал Digital Caramel: компанию ассоциировали с масштабом, технологичностью и сильными результатами. Однако визуальная идентичность не отражала этот уровень зрелости. После трансформации бренд и продукт наконец заговорили на одном языке. Изменения почувствовали не только клиенты, но и команда: единая визуальная система ускорила подготовку презентаций и коммерческих предложений, сделав внутренние процессы более эффективными.



Теперь бренд, сайт и коммуникация работают как единая система. Digital Caramel уверенно заявила о себе как о стратегическом партнере, который помогает клиентам системно развивать трафик и увеличивать прибыль. Этот результат стал возможен благодаря талантливым специалистам, которые глубоко вникли в продукт и перевели его суть в визуальный язык. Огромная им благодарность.

Состав творческой группы:

Дизайн логотипа и айдентики: Анна Оганнисян

Дизайн сайта: Сирануш Хачатрян

Разработка сайта: MeetQ