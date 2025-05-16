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18+
16.05.2025 в 10:14

Диджитал-маркетолог возглавил топ самых востребованных цифровых профессий в России

На рынке таких специалистов мало

В топ-3 наиболее востребованных цифровых профессий в России вошли диджитал-маркетолог, интернет-маркетолог и SMM-специалист. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда» со ссылкой на Московский креативный техникум, который проанализировал данные hh.ru и SuperJob.

С 2019 по 2024 год число резюме от диджитал-маркетологов выросло в три раза, от интернет-маркетологов сократилось на 27%, от SMM-специалистов — на 13%.

За первые месяцы 2025 года конкуренция на одну вакансию диджитал-маркетолога составляла два человека, интернет-маркетолога — четыре человека, SMM-специалиста — пять человек.

Диджитал-маркетологи получают в среднем 115 тыс. руб. по России и 141 тыс. руб. в Москве. Средний доход интернет-маркетологов составляет 84 тыс. руб. по РФ и 107 тыс. руб. в столице, SMM-специалистов — 48 и 64 тыс. руб. соответственно.

Ранее Sostav рассказал о полезных AI для маркетологов, рассмотрел их преимущества и недостатки.

исследование маркетологи
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