AI для диджитал-маркетологов в 2025 году: тенденции развития, обзор тулов от «Мобио»

AI-технологии стремительно меняют маркетинговую индустрию, предлагая компаниям новые возможности для автоматизации, персонализации и аналитики данных. В 2025 году они стали не просто вспомогательными инструментами, а неотъемлемой частью бизнес-процессов брендов. В этой статье команда «Мобио» расскажет Sostav о полезных AI для маркетологов, рассмотрит их преимущества и недостатки, а также поделится собственным взглядом на их использования.

Особенности развития AI в 2025 году

На 2025 год на рынке AI-инструментов выделяются две явные параллельно развивающиеся тенденции:

Думающие модели (Thinking Models). Базу такой модели составляет принцип пошаговой (step-by step) работы: вместо того, чтобы формулировать единый ответ на основе массива данных думающая модель анализирует задачу, разбивает ее решение на этапы, работает с неполными или противоречивыми сведениями, использует вероятностные методы и эвристики. Такие AI более устойчивы к актуальным data-проблемам — снижению темпов прироста новых данных, негодности открытых данных в сети и другим.

AI-агенты (AI Agents). AI-агенты — это программные системы, способные не только автономно выполнять отдельные задачи, но и взаимодействовать с другими софтами и приложениями, выходя за рамки стандартного чата. Они анализируют данные, принимают решения и выполняют необходимые внешние манипуляции, а затем объединяют результаты и генерируют ответ. Беря на себя определенную роль, они выполняют задания эффективнее и качественнее стандартной модели. Простой пример с распределением обязанностей по агентам: нам нужно написать статью по какой-либо теме, чтобы она хорошо индексировалась, содержала достоверную информацию и была интересна аудитории в 2025 году. В этом случае один AI-агент возьмет на себя фактчекинг, другой займется работой с ключевыми словами, третий — проверкой актуальности информации и так далее.

Причины появления новых типов моделей

Владислав Сурков, AI Specialist «Мобио»: Приставка «думающие» у моделей появилась случайно, вернее в результате нелинейного развития. Раньше AI-компании думали, что если они будут увеличивать объемы данных, когда обучают модель, то качество ответов будет расти вечно. Но вскоре стало очевидно, что у такого подхода есть проблемы. Их две: во-первых, модели стали выходить на плато по мощности. То есть, при тех же вложениях результат прироста в качестве стал хуже. Во-вторых, на обучение модели уходит так много данных, что качественная data в интернете стала закатываться. Агенты же появились, когда мэйджеры индустрии вместе с учеными искали способы увеличить полезный эффект от AI. Сначала все убедились, что если раздавать по маленькой задаче на несколько ботов, то качество выполнения большого общего таска вырастает значительно. Потом ко всему этому делу прикрутили внешние инструменты — дали AI-модели возможность выходить за рамки чата и управлять приложениями без посредников.

n8n

Платформа n8n специализируется на автоматизации и персонализации рабочих процессов пользователя, создает интеграции между несколькими приложениями и сервисами на основе специально настроенных сценариев.

Принцип работы n8n

В системе можно создавать так называемые рабочие процессы (workflow) — цепочки автоматических действий, которые выполняются после определенных триггеров. Например, мы хотим получать уведомления после того, как кто-то заполнит форму на сайте. Мы настроили наш workflow: теперь, когда новый клиент заполняет указанную форму, система получает свой триггер и может автоматически отправить приветственное письмо, добавить контакт в CRM и уведомить команду маркетинга через Slack или Telegram.

В n8n можно использовать готовые workflow — шаблоны от других людей, которые пользователь сам корректирует под свои потребности, а также создавать оригинальные алгоритмы выполнения задач. Для этого в интерфейсе предусмотрены специальные блоки — пользователи перетаскивают их и настраивают действия и условия для создания цепочек. Для более сложных алгоритмов платформа поддерживает JavaScript и Python.

Автоматизация происходит при помощи наборов «узлов» — связанных между собой сценариев действий, которые начинают разворачиваться при наступлении триггера или ручном запуске.

Корневой узел — первый узел или главный сценарий в рабочем процессе, который инициирует выполнение всей автоматизации. Пользователь может запустить рабочий процесс вручную или дождаться триггера, и в таком случае корневой узел будет равнозначен триггерному.

Вспомогательные узлы — подчинены корневому и расширяют его функциональность.

Триггерные узлы — отслеживают внешние или внутренние события и после их наступления передают данные на следующий узел. В большинстве случаев корневой и триггерный узлы совпадают.

Какие задачи автоматизирует AI для маркетологов

Email-рассылки и мессенджер-маркетинг. Инструмент собирает контактные данные из разных источников (формы на сайте, социальные сети, Excel-таблицы), синхронизируется с платформами Mailchimp, ActiveCampaign, SendGrid или мессенджерами вроде Telegram, WhatsApp и многими другими, а затем отправляет персонализированные сообщения клиенту.

Сбор данных в CRM. Как упоминалось выше, n8n собирает информацию о пользователях через их взаимодействие с сайтом, социальными сетями и другими каналами. Это можно использовать не только для автоматизации рассылок, но и в целом для формирования контактной базы — не вносить данные вручную, а настроить добавление сразу в нужный документ или CRM — HubSpot, Bitrix24, Salesforce.

Управление контентом. Можно создать цепочку автоматического постинга в социальных сетях и блогах по расписанию, репостить публикации, получать уведомления о комментариях или новых упоминаниях компании в СМИ — то есть автоматизировать большинство рутинных задач, которые незаметно «крадут» энергию в течение рабочих дней. Для этого в системе есть синхронизация с Instagram* (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), LinkedIn, Telegram, YouTube, Notion и другими платформами.

Плюсы n8n

Гибкость и адаптивность. n8n позволяет создавать как простые, так и сложные рабочие процессы со множеством условий и ветвлений, имеет открытый исходный код и пользовательское комьюнити.

Вариативность интеграций. Всего платформа поддерживает более 400 интеграций с объектами разного размера — от небольших приложений до крупных сервисов. Поддерживает также работу с нейросетями и другими AI-инструментами. В арсенале — все самые популярные софты, соцсети, CRM и другие сервисы, с которыми day-to-day работают маркетологи.

Готовые workflow. Шаблоны позволяют пользователям быстро адаптировать готовые сценарии под свои нужды — очень удобно, если не хочется делать все с нуля, тратя время на муторные настройки.

Минусы n8n

Сложно освоить. Хотя интерфейс n8n интуитивно понятен, новичку в первое время будет непросто разобраться, как работают блоки и как правильно их заполнять, чтобы все заработало как надо. Особенно, если нужны сложные сценарии с использованием кодирования и логических условий.

Установка серверной инфраструктуры. Поскольку n8n является платформой с открытым исходным кодом, она требует установки и поддержки серверной инфраструктуры для полноценного использования. Это может быть проблематично для компаний без достаточного уровня технической экспертизы, особенно если они хотят развернуть n8n на своих серверах.

Ограниченный срок бесплатной версии. Есть бесплатная пробная версия на 14 дней, однако далее потребуется подключить платную — и тогда стоимость стартует от 20 € за месяц (тариф Starter).

Владислав Сурков, AI Specialist «Мобио»: С этим инструментом можно сделать сложного бота, который будет проверять почту, делать рассылки, генерировать обложки для видео и много всего другого. И все это без кода. Для работы с n8n нужны хорошие технические навыки. Инструмент можно как купить по подписке и использовать в облаке производителя, так и поставить локально. Локально — бесплатно.

v0 by Vercel

v0 — инструмент для быстрого создания веб-интерфейсов. В контексте маркетинговых задач он разрабатывает удачные лендинги, промо, формы подписки, галерею продуктов и услуг компании.

Чтобы начать работу, нужно импортировать изначальный, сырой шаблон страницы в систему. v0 прочитает первичный код и сформирует ответный (React Code). Полученный результат можно предварительно просмотреть на ошибки и, если они все-таки есть, вносить в код корректировки, кликая на объекты и добавляя к ним комментарии. Желаемые изменения прописываются обычным, естественным текстом, например: «увеличить размер заголовка», «изменить цвет фона» и так далее.

Интегрируется и синхронизируется v0 со множеством разных инструментов, включая Figma, GitHub, фреймворки Tailwind, Material-UI и многие другие известные платформы.

Плюсы v0

Мгновенные корректировки. Специалист может сразу протестировать, как будет выглядеть интерфейс после разработки и оперативно добавлять комментарии к нужным объектам на естественном языке.

Не только статика. v0 предусмотрел библиотеку Framer Motion — с ее помощью можно преобразовать статичные элементы из кода (например, button) в динамические компоненты с анимацией (motion.button) и добавлять этим анимациям желаемые свойства.

Многовариантность использования. v0 подходит для разработки блогов, лендингов, портфолио или онлайн-магазинов — маркетологи могут использовать единый инструмент для массы проектов.

Интеграция с CLI. v0 сам загрузит и вставит нужные компоненты (кнопки, карточки, формы) в проект разработчика по специальной команде и без необходимости ручного копирования кода.

Минусы v0

Фокус только на UI/UX и фронтенд-разработке. Функционал инструмента пока не особо подходит для создания проектов со сложным бэкендом. Поэтому для серьезной работы с серверной частью лучше использовать другие AI.

Ограничения бесплатной версии могут стать проблемой для малых команд. Неограниченное количество проектов, импорт из Figma, много сообщений в чат доступны в тарифах Premium и Ultra, которые за один месяц обойдутся в 20 $ и 200 $ соответственно.

Владислав Сурков, AI Specialist «Мобио»: Инструмент создает интерфейсы, работает с Figma, позволяет клонировать сайт по скрину. Опытные фронтендеры могут ругаться на код от v0 сколько угодно, но есть факт — визуально UI он создает круто. Я советую v0 для гипотез: например, нам нужен конвертирующий лендинг для важного проекта, и мы хотим знать, какой цвет и положение кнопок даст лучший прирост внимания. Просим v0 сформировать несколько вариантов, и затем можно идти тестировать.

Julius AI

Julius AI удобен тем, что внутри системы можно «общаться» с исходниками данных на естественном языке, задавать вопросы (например, «выдели топ-5 постов в марте по просмотрам») и получать ответы сразу в виде таблиц, диаграмм, графиков и других форматов в зависимости от того, что именно хочется увидеть наглядно. Все это может помочь специалистам в получении инсайтов, интерпретации данных, оптимизации маркетинговых кампаний, прогнозировании.

Плюсы Julius AI

Интуитивно понятный интерфейс. Как новички, так и опытные аналитики могут легко ориентироваться в системе, не имея технического бэкграунда или прошлого опыта обращения к AI.

Быстрая интерпретация данных. Самым значимым преимуществом является способность Julius работать с вопросами пользователей касательно содержания данных и строить диаграммы. Таким образом, задачи, которые обычно занимают часы работы в Excel, с Julius решаются за считанные минуты.

Минусы Julius AI

Мало форматов экспорта. Система поддерживает ввод и экспорт данных в CSV или Excel. Несмотря на то, что это, конечно, обеспечивает совместимость AI с большинством систем аналитики, для некоторых маркетологов, кто работает с нестандартными форматами или специфическими отраслевыми инструментами, этого может быть недостаточно.

Проблемы с форматированием данных. Если в исходнике имеется нестандартная структура и сложные массивы информации, то нередко могут возникать проблемы при обработке данных. То есть, еще дополнительно может потребоваться время, чтобы заранее привести материал в плюс-минус обычный вид.

Цена командного тарифа. Самый простой тариф Lite с 250 сообщениями в чат на 30 дней и без возможностей командной работы стоит 20 $ за один месяц, тариф Standard — 45 $. Ну а чтобы работать над проектом всей группой потребуется заплатить 50 $ за одного человека в месяц (тариф Team).

Владислав Сурков, AI Specialist «Мобио»: Инструмент чем-то похож на n8n, только здесь workflow помогает разработать AI. Julius хорошо подойдет для рутинной обработки данных. Наладил процесс один раз — и можно возвращаться к этому workflow постоянно.

NotebookLLM

NotebookLLM специализируется на анализе текстов и аудиодокументов и создает структурированные саммари объемных материалов, включая книги и статьи. Обрабатывает PDF-файлы, Google Docs, веб-сайты, аудиофайлы и другие форматы. Как и в других моделях, здесь есть чат — можно запросить цитаты, ссылки на разделы источника, откуда модель брала информацию, задавать вопросы содержанию.

Интерфейс NotebookLLM построен по принципу «плиток»: по каждому источнику, добавленному в систему, можно сформировать до пяти различных карточек с информацией, и они останутся на аккаунте для дальнейшего использования.

Плюсы NotebookLLM

Сокращение времени на ознакомление. Прежде всего, инструмент позволяет быстро ознакомиться с содержанием материалов, когда нет времени на их полноценное прочтение. Маркетологи часто сталкиваются с необходимостью анализировать большие объемы информации в сжатые сроки, и NotebookLLM решает эту проблему, предоставляя структурированные выводы. Таким образом, можно: выявлять тенденции из исследований, собирать материал для контента, формировать обзоры, анализировать кейсы и многое другое.

Интерактивное взаимодействия с данными через естественный диалог. Можно задавать системе вопросы о содержании документов на обычном языке, получая конкретные ответы.

Audio Overviews. Новая экспериментальная функция была добавлена в NotebookLLM в конце 2024 года. Она позволяет преобразовывать документы в формат подкаста, предоставляя аудиосводки в разговорном стиле.

Доступность. Для большинства задач маркетологов бесплатной версии AI вполне достаточно, и нет необходимости оплачивать подписку на Google Workspace для доступа к продвинутой версии. Кроме того, эта модель поддерживает работу на русском языке.

Минусы NotebookLLM

Работа только с целым источником. Система не работает с отдельными главами или разделами внутри документа; для фрагментарного анализа потребуется разбить материал и загружать его части по отдельности.

Выборочность информации. При работе с материалами, содержащими как теоретическую, так и практическую части, NotebookLLM часто сосредотачивается на общей теории, игнорируя остальную информацию.

«Галлюцинации». Система может генерировать неправдоподобную или неверную информацию, особенно при сложных запросах. Это требует дополнительного времени на перепроверки.

Отсутствие функции синхронизации между устройствами. Это ограничивает мобильность работы, если требуется доступ к проектам с разных устройств.

Владислав Сурков, AI Specialist «Мобио»: Я использую NotebookLLM для пересказа данных. Он дает ответы со ссылками на оригинал. А еще здесь удобно загружать документы со структурой — он строит по ним хорошие Mind Maps.

Yandex 300

Разработанная командой «Яндекса» нейросеть позволяет получать краткий пересказ видео на YouTube, статей и текстов. Этот AI-инструмент от российского IT-гиганта особенно ценен для маркетологов, работающих с большими объемами контента и стремящихся быстро извлекать ключевые идеи из различных источников.

Yandex 300 способна обрабатывать тексты объемом до 30 тыс. знаков и видеоматериалы длительностью от двух минут до четырех часов. При работе с видео алгоритм сначала преобразует аудиодорожку в текст с помощью распознавания речи, а затем нейросеть разбивает полученный материал на смысловые фрагменты и обобщает каждый из них с указанием кликабельных тайм-кодов.

Плюсы Yandex 300

Сокращение времени на обработку информации. Текст, чтение которого обычно занимает 15−17 минут, можно изучить менее чем за минуту благодаря технологии автоматического пересказа. Это особенно ценно для специалистов, которым необходимо быстро реагировать на поступающую информацию, изменения рынка и действия конкурентов в сети.

Выбор режима просмотра результата. Предоставляет возможность просмотра как упрощенного краткого содержания, так и более расширенного.

Доступность. Платных подписок не предусмотрено.

Минусы Yandex 300

Ограничение обрабатываемого объема материала. Система не всегда корректно обрабатывает сложные материалы, а также выдает ошибку при загрузке видео длиною более 4 часов и текста более 30 тыс. знаков.

Владислав Сурков, AI Specialist «Мобио»: В сети есть множество сервисов, которые из вашего видео сделают текст — как платных, так и бесплатных. Но почти ни один из них не дает качественных результатов пересказа на русском, как это делает Yandex 300. И интерфейс у тула понятный и минималистичный. Сейчас инструмент особенно актуален, многие с его помощью получают выжимки из видео на замедленном YouTube, чтобы не ждать долгой загрузки.

Pinokio

Pinokio представляет собой многофункциональную платформу-браузер, которая позволяет легко устанавливать, запускать и автоматизировать ИИ-приложения на локальном компьютере. Это бесплатный тулбокс с открытым исходным кодом и комплексом инструментов в одном месте.

Особенность AI Pinokio для маркетологов — поддержка более 90 моделей для создания изображений и других креативных материалов. Достаточно выбрать нужную модель (например, Stable Diffusion), нажать несколько кнопок, и инструмент сам загрузит файлы, настроит окружение и запустит работу модели. Это сильно ускоряет процесс разработки визуальных материалов для рекламных кампаний.

Плюсы Pinokio

Интеграция с Playwright. Она позволяет управлять приложениями непосредственно в браузере. Для маркетологов это возможность настраивать автоматический сбор данных, генерацию контента и другие повторяющиеся задачи через AI.

Адаптивный интерфейс. С помощью CSS-кода можно настраивать рабочее пространство под конкретные задачи. Например, оптимизировать особый интерфейс для команды, работающей над визуальным контентом для социальных сетей.

Один тулбокс. После установки одной платформы пользователю становится доступна целая масса креативных инструментов и приложений с GitHub. Все это работает на Mac и Windows и делает Pinokio инструментом для различных маркетинговых задач. Порог вхождения достаточно низкий — здесь не нужно быть экспертом, чтобы разобраться в установке.

Отслеживание новинок. Самые новые модели инструментов сразу появляются в системе и доступны для экспериментов.

Минусы Pinokio

Требования к мощности устройства. Для работы с крупными моделями требуется достаточно мощный ПК. Это может стать препятствием для тех, кто ведет работу с ноутбука или более слабого компьютера.

Ограниченная документация по проекту из-за его молодости. Для маркетологов без технического бэкграунда это означает дополнительное время для полного освоения всех функций AI.