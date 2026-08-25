Dentsu намерена сократить до 160 подразделений к 2028 году

Dentsu рассматривает возможность сокращения до 160 зарубежных юридических лиц к 2028 финансовому году. Компания также планирует снизить расходы глобальной штаб-квартиры примерно на 30% и направить часть сэкономленных средств на развитие искусственного интеллекта и технологий. Об этом сообщает Campaign.

В 2026 финансовом году Dentsu планирует закрыть, продать или объединить 70−80 международных подразделений. Еще 50−80 организаций могут быть сокращены к 2028 году. Таким образом, максимальный масштаб новой реструктуризации составит до 160 подразделений.

Сокращение зарубежной структуры продолжает более масштабную программу упрощения бизнеса. С января 2021 года по январь 2026-го число международных юридических лиц Dentsu уже сократилось более чем вдвое — с более чем 1 тыс. до примерно 500.

Параллельно компания завершила около 88% программы по сокращению 3,4 тыс. рабочих мест. В первой половине 2026 года штат уменьшился почти на 900 сотрудников, а общее число ликвидированных рабочих мест достигло примерно 3 тыс.

Dentsu также намерена сократить расходы глобальной штаб-квартиры примерно на 30% к 2028 финансовому году по сравнению с планом на 2026 год. Ожидается, что более широкая программа оптимизации позволит сократить операционные расходы более чем на 50 млрд иен к 2027 году.

Часть высвободившихся средств Dentsu планирует направить на AI, данные и технологии. В первой половине 2026 года группа инвестировала 3,7 млрд иен в эти направления и намерена активнее интегрировать их в операционную деятельность с 2027 года.

Реструктуризация связана с пересмотром международной стратегии Dentsu. Компания намерена сосредоточиться на рынках и направлениях, где рассчитывает получить устойчивое конкурентное преимущество, и отказаться от поддержания глобальной структуры исключительно ради масштаба. Dentsu рассчитывает к 2027 году исключить убыточность на рынках, относящихся к категории значительных инвестиций. К 2028 году все четыре региона группы — Япония, Америка, EMEA и APAC — должны вносить вклад в рост акционерной стоимости.