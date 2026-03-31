Новый CEO Dentsu призвал превратить перемены в силу

Такеши Сано, назначенный глобальным CEO Dentsu в феврале, в первом обращении к сотрудникам обозначил курс на внутреннюю перестройку, дисциплину и усиленный фокус на клиентах. По его словам, в период быстрых технологических и социальных изменений компания должна не просто адаптироваться, а превращать перемены в конкурентное преимущество, сообщает Campaign.

Сано подчеркнул, что Dentsu важно быстрее переводить идеи в практический результат и усиливать управленческую эффективность. На этом фоне группа продолжает обновлять глобальную структуру: компания упрощает уровни принятия решений и перераспределяет управленческие роли.

Отдельный акцент новый руководитель сделал на международном бизнесе, который остается под давлением. Dentsu намерена укреплять позиции за пределами Японии, одновременно сохраняя устойчивость домашнего рынка, где бизнес выглядит более стабильным.

Ранее компания сообщала о крупных потерях в глобальном сегменте, что усилило запрос на реформы и пересборку операционной модели. В этом контексте назначение Сано выглядит как попытка придать трансформации более четкий и прикладной характер.