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18+
02.07.2026 в 15:40

Деньги в кино: кто зарабатывает, кто теряет и почему хорошие фильмы не всегда окупаются

Новый выпуск подкаста "«Покрутите ещё...» PRO кино".

Георгий Малков и Сергей Члиянц

В гостях у Sostav представители индустрии, которые, как оказалось, далеко не во всем солидарны друг с другом:

  • Георгий Малков — независимый кинопродюсер, известный нам по фильмам «Непослушник», «Временные трудности», «На деревню дедушке» и «На деревню дедушке 2», который скоро выходит в прокат;
  • Сергей Члиянц — режиссер, сценарист и продюсер множества кинокартин, в том числе «Бумера».

Разбираемся, кто на самом деле зарабатывает на кино и можно ли сегодня снять успешный фильм без господдержки.

Что внутри:

  • Сколько сегодня стоит снять кино и почему бюджеты растут быстрее ожиданий?
  • Можно ли в наши дни запустить независимый фильм без господдержки?
  • Все ли картины обязаны окупаться и можно ли заранее понять, станет ли фильм хитом?
  • Правда ли, что актеры стоят слишком дорого?
  • Почему одни проекты проваливаются, а другие неожиданно становятся культовыми?
  • И как за последние двадцать лет изменилась экономика российского кино?

Выпуск доступен по ссылке.

подкаст Радио Sostav
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