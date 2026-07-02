Деньги в кино: кто зарабатывает, кто теряет и почему хорошие фильмы не всегда окупаются

В гостях у Sostav представители индустрии, которые, как оказалось, далеко не во всем солидарны друг с другом:

Георгий Малков — независимый кинопродюсер, известный нам по фильмам «Непослушник», «Временные трудности», «На деревню дедушке» и «На деревню дедушке 2», который скоро выходит в прокат;

Сергей Члиянц — режиссер, сценарист и продюсер множества кинокартин, в том числе «Бумера».

Разбираемся, кто на самом деле зарабатывает на кино и можно ли сегодня снять успешный фильм без господдержки.

Что внутри:

Сколько сегодня стоит снять кино и почему бюджеты растут быстрее ожиданий?

Можно ли в наши дни запустить независимый фильм без господдержки?

Все ли картины обязаны окупаться и можно ли заранее понять, станет ли фильм хитом?

Правда ли, что актеры стоят слишком дорого?

Почему одни проекты проваливаются, а другие неожиданно становятся культовыми?

И как за последние двадцать лет изменилась экономика российского кино?

Выпуск доступен по ссылке.