Деньги в кино: кто зарабатывает, кто теряет и почему хорошие фильмы не всегда окупаются

В гостях у Sostav представители индустрии, которые, как оказалось, далеко не во всем солидарны друг с другом:
- Георгий Малков — независимый кинопродюсер, известный нам по фильмам «Непослушник», «Временные трудности», «На деревню дедушке» и «На деревню дедушке 2», который скоро выходит в прокат;
- Сергей Члиянц — режиссер, сценарист и продюсер множества кинокартин, в том числе «Бумера».
Разбираемся, кто на самом деле зарабатывает на кино и можно ли сегодня снять успешный фильм без господдержки.
Что внутри:
- Сколько сегодня стоит снять кино и почему бюджеты растут быстрее ожиданий?
- Можно ли в наши дни запустить независимый фильм без господдержки?
- Все ли картины обязаны окупаться и можно ли заранее понять, станет ли фильм хитом?
- Правда ли, что актеры стоят слишком дорого?
- Почему одни проекты проваливаются, а другие неожиданно становятся культовыми?
- И как за последние двадцать лет изменилась экономика российского кино?
Выпуск доступен по ссылке.