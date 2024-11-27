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27.11.2024 в 13:15

Траты россиян на походы к психологам превысили 3 млрд рублей с начала года

Часовая сессия с таким специалистом обходится в среднем в 3,4 тысячи рублей

Россияне потратили на походы к психологам свыше 3 млрд руб. с января по сентябрь 2024-го. Часовая сессия со специалистом обходится в 3,4 тыс. руб., подсчитали в онлайн-сервисе психологических консультаций «Ясно». Об этом пишет «Прайм».

По оценкам специалистов компании, стоимость решения одной проблемы «среднестатистического россиянина», на которую уходит примерно шесть сеансов, составляет 20,4 тыс. руб.

Количество сессий с психологами с января по сентябрь было на уровне 973 тыс., из них 140 тыс. — корпоративные, оплаченные для сотрудников работодателями, а 833 тыс. — пользовательские сессии, оформленные самостоятельно.

Среди популярных запросов, с которыми пользователи обращаются к психологу, — жалобы на стресс, проблемы с самооценкой, тревога и страх, трудности в отношениях и выгорание. Многие россияне обращаются к специалистам не с одной проблемой. Зачастую на встречах с психологами совокупно решаются несколько вопросов.

По данным аналитиков «Ясно», за психологической помощью чаще обращаются женщины. Их более 70% от общего числа посетителей. Мужская аудитория растет примерно на 2−3% в год. В основном в психотерапию приходят люди в возрасте от 18 до 34 лет. Их доля составляет 85%.

Затраты Психолог
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