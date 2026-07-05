Coca-Cola возглавила рейтинг самых успешных спонсоров ЧМ-2026

Какие бренды первыми приходят на ум при упоминании Чемпионата мира по футболу 2026 года, выяснила исследовательская платформа Tracksuit. Лидером по ассоциации с турниром стала Coca-Cola, бренд назвали 77% опрошенных американских потребителей. Результаты исследования опубликованы на портале Famous Campaigns.

Второе место занял Adidas с показателем 75%, следом расположились Visa (72%) и McDonald's (71%). Все четыре компании являются давними партнерами FIFA, и, по мнению авторов исследования, именно многолетнее сотрудничество позволило им стать частью восприятия самого турнира.

При этом Adidas оказался брендом, который аудитория считает наиболее естественным партнером Чемпионата мира. Болельщики назвали его самым органичным спонсором футбольного первенства. Также бренд чаще других ассоциируется со спортом, победителями и наиболее релевантным партнерством с турниром.

Одним из главных открытий исследования стала китайская молочная компания Mengniu Dairy. Хотя ее узнаваемость уступает мировым брендам, 46% знакомых с компанией респондентов заявили, что стали относиться к ней лучше благодаря спонсорству Чемпионата мира. Это лучший показатель среди всех партнеров FIFA.

В противоположной части рейтинга оказались Dove, Hisense, Kia, Lenovo, Verizon и Bank of America. Исследование показало, что официальный статус спонсора сам по себе не гарантирует прочной связи с турниром в восприятии аудитории.

По мнению авторов исследования, Чемпионат мира остается одной из самых эффективных маркетинговых площадок, однако максимальный эффект получают бренды, которые последовательно инвестируют в футбольное спонсорство на протяжении многих лет.