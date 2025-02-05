В Госдуме призвали усилить контроль за импортными напитками Coca-Cola

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой усилить контроль за ввозимыми в Россию напитками компании The Coca-Cola Company. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма депутата к руководителю службы.

Причиной обращения стал недавний отзыв продукции Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочерней компании американского пищевого гиганта The Coca-Cola Company, с рынков Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии из-за повышенного содержания хлоратов. Под изъятие попали такие напитки, как Coca-Cola, Sprite, Fanta и Fuze Tea.

Аналогичные обращения Гусев направил в Федеральную таможенную службу, Ассоциацию компаний розничной торговли и Ассоциацию интернет-торговли.

Депутат требует исключить продукцию Coca-Cola с полок российских магазинов до подтверждения ее безопасности. По мнению парламентария, существует риск ввоза опасных партий в Россию, а также вероятность повышенного содержания токсичных веществ в других напитках производителя.

«Главное — защитить здоровье наших граждан и не дать им стать жертвами этой отравы», — сказал Дмитрий Гусев в беседе с информагентством.

Ранее сообщалось, что завод Perrier во Франции могут закрыть из-за фекальных бактерий. Качество используемой в производстве воды сильно ухудшилось — это лишает ее статуса «природной минеральной» и ставит под сомнение будущее производство.