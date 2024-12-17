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17.12.2024 в 09:57

Завод Perrier во Франции могут закрыть из-за фекальных бактерий

Бренду грозит потеря статуса природной минеральной воды

Принадлежащий швейцарской Nestle бренд минеральной воды Perrier находится под угрозой ликвидации. Дело в том, что качество используемой в производстве воды сильно ухудшилось — это лишает её статуса «природной минеральной» и ставит под сомнение будущее производство. Об этом сообщает Le Monde. Французская газета ссылается на конфиденциальный отчет регионального агентства здравоохранения Франции (ARS).

В документе ведомства говорится, что во время проверки завода в Вержезе установлено несоответствие качества воды из местных источников действующим нормам. Кроме того, продукция представляет потенциальную опасность для потребителей. В частности, в образцах воды обнаружены «бактерии фекального происхождения».

По данным издания, ARS призывает Nestle закрыть завод либо перепрофилировать его.

Будущее бренда Perrier и завода будет зависеть от решения французских властей о продлении лицензии на использование источника воды. Префектура заявила, что окончательное решение примет к середине 2025 года после изучения дополнительных данных от гидрогеологов.

Ранее в этом году около 2 млн бутылок Perrier пришлось уничтожить из-за следов фекальных загрязнений. Это произошло после урагана «Моника», который обрушился на юго-восток Франции в марте, вызвав сильные ливни, что привело к загрязнению источника воды.

Франция Perrier Природная минеральная вода
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