ЧМ-2026 принес ФИФА рекордные доходы

ФИФА рассчитывает получить более $15 млрд дохода по итогам коммерческого цикла 2023−2026 годов благодаря успеху чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом заявил президент организации Джанни Инфантино, отметив, что турнир существенно расширил коммерческие возможности мирового футбола. Изначально ассоциация расчитывала на доход в $11 млрд, однако благодаря продажам билетов показатель увеличился.



По словам Инфантино, рекордные доходы позволят ФИФА увеличить инвестиции в развитие футбола и масштабировать программы поддержки национальных ассоциаций. Ключевым инструментом остается программа FIFA Forward, финансирование которой в цикле 2027−2030 годов должно вырасти до $2,7 млрд .

Организация также намерена продолжить монетизацию своих международных турниров. В числе приоритетов — чемпионат мира среди женщин 2027 года в Бразилии, расширение молодежных соревнований и запуск новых форматов под эгидой ФИФА.

По мнению Инфантино, коммерческий рост напрямую зависит от привлекательности крупнейших футбольных событий. Дополнительные доходы, по его словам, позволят ФИФА укрепить инвестиции в глобальное развитие спорта и расширить возможности для партнеров и спонсоров.

Ранее аналитики Bank of America спрогнозировали, что ЧМ-2026 увеличит мировой ВВП на $45 млрд, из которых около 19 млрд придется на США.