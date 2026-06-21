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21.06.2026 в 16:11

Bank of America оценил эффект ЧМ-2026 в 45 млрд долларов

Аналитики сравнили влияние турнира с «эффектом Тейлор Свифт»

Аналитики Bank of America спрогнозировали, что ЧМ-2026, который проходит на территории США, Канады и Мексики, увеличит мировой ВВП на 45 млрд долларов, из которых около 19 млрд долларов придется на США.

Старший количественный аналитик компании Federated Hermes Limited Дамиан Макинтайр сравнил эффект турнира с «эффектом Тейлор Свифт» — только в кратно большем масштабе. Певице ранее приписывали роль катализатора локального экономического роста в городах в связи с ее мировым туром Eras Tour. Феномен получил название «свифтономика». По оценке финансового холдинга Nomura, первый этап тура в 2024 году увеличил потребительские расходы примерно на 5 млрд долларов. Прогноз Bank of America по ЧМ-2026 превышает эту цифру более чем в шесть раз. Ожидается рост расходов в отелях, ресторанах, барах, авиакомпаниях, рознице и развлекательных заведениях по всей Северной Америке.

Напомним, что к ЧМ-2026 сервис аренды электросамокатов Whoosh вышел на рынок Мехико.

Финансы ЧМ-2026 свифтономика
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