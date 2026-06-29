Чистый убыток разработчика софта «МойОфис» за 2025 год достиг почти 9 млрд рублей

Чистый убыток российской компании «Новые облачные технологии» (бренд «МойОфис») за 2025 год составил 8,82 млрд руб. Выручка сократилась на 49,5% по сравнению с 2024 годом, до 1,02 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на скорректированную бухгалтерскую отчетность «Новых облачных технологий» за прошлый год.

В предыдущей версии отчетности чистый убыток составлял 4,02 млрд руб., выручка была указана та же. Корректировка связана с изменением в учете нематериальных активов: в первой версии отчетности они составляли 10,16 млрд руб., во второй версии — 5,29 млрд руб. Около 4,87 млрд руб. перенесли в статью «Прочие расходы».

В «Новых облачных технологиях» назвали корректировку отчетности технической процедурой и заявили, что компания продолжает разработку и выпуск новых версий продуктов и выполняет свои обязательства перед заказчиками.

По словам экспертов, корректировка отчетности сама по себе не является нарушением, она может означать пересмотр оценки того, способны ли нематериальные активы приносить экономические выгоды в будущем или правомерно ли они были капитализированы.

В мае «Новые облачные технологии» уведомили сотрудников об увольнениях. Многие департаменты попали под сокращение почти в полном составе. В июне в «Лаборатории Касперского» заявили, что решили сократить объемы поддержки разработки продуктов «Новых облачных технологий» («Лаборатории Касперского» принадлежит в компании доля в размере более 60%).