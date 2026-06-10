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10.06.2026 в 09:30

Касперский заявил о сокращении инвестиций в «МойОфис»

Разработчик офисного ПО остается убыточным

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«Лаборатория Касперского» решила сократить объемы поддержки разработки продуктов компании «МойОфис», в которой владеет более чем 60% доли. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ сообщил глава компании Евгений Касперский.

По его словам, актив переводится в режим «медленного огня». Компания продолжит поддерживать продукты и разработку, однако объем инвестиций будет ниже прежнего. Касперский признал, что на текущий момент «МойОфис» остается убыточным активом.

Глава «Лаборатории Касперского» также отметил отсутствие значительного экспортного потенциала у разработчика офисного ПО. По его словам, продукты компании сильно локализованы, а для выхода на новые рынки потребуется дальнейшая адаптация, в том числе поддержка арабского языка.

Касперский рассказал, что ранее рассчитывал на рост бизнеса за счет импортозамещения на российском рынке. Однако эти ожидания не оправдались, поскольку в офисном сегменте, по его оценке, продолжают использоваться пиратские версии программного обеспечения.

При этом предприниматель подчеркнул, что не считает текущее состояние компании режимом гибернации (Энергосберегающий режим работы операционной системы — прим. Sostav). По его словам, «Лаборатория Касперского» продолжает развивать интеграцию продуктов «МойОфис» со своей операционной системой.

Ранее «Ведомости» сообщали о сокращениях в компании, а ее чистый убыток по итогам 2025 года увеличился до 4 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее.

Евгений Касперский МойОфис
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