Касперский заявил о сокращении инвестиций в «МойОфис»

«Лаборатория Касперского» решила сократить объемы поддержки разработки продуктов компании «МойОфис», в которой владеет более чем 60% доли. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ сообщил глава компании Евгений Касперский.

По его словам, актив переводится в режим «медленного огня». Компания продолжит поддерживать продукты и разработку, однако объем инвестиций будет ниже прежнего. Касперский признал, что на текущий момент «МойОфис» остается убыточным активом.

Глава «Лаборатории Касперского» также отметил отсутствие значительного экспортного потенциала у разработчика офисного ПО. По его словам, продукты компании сильно локализованы, а для выхода на новые рынки потребуется дальнейшая адаптация, в том числе поддержка арабского языка.

Касперский рассказал, что ранее рассчитывал на рост бизнеса за счет импортозамещения на российском рынке. Однако эти ожидания не оправдались, поскольку в офисном сегменте, по его оценке, продолжают использоваться пиратские версии программного обеспечения.

При этом предприниматель подчеркнул, что не считает текущее состояние компании режимом гибернации (Энергосберегающий режим работы операционной системы — прим. Sostav). По его словам, «Лаборатория Касперского» продолжает развивать интеграцию продуктов «МойОфис» со своей операционной системой.



Ранее «Ведомости» сообщали о сокращениях в компании, а ее чистый убыток по итогам 2025 года увеличился до 4 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее.