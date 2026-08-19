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19.08.2026 в 10:30

Минцифры может ужесточить правила работы виртуальных операторов связи

Среди обсуждаемых мер — минимальная стоимость обслуживания абонента в 250 рублей, а также лимит скорости и объема трафика

Условия работы виртуальных мобильных операторов (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) в России могут существенно ужесточить. Это следует из презентации рабочей группы Минцифры, предложения которой, по данным источников Forbes, обсуждаются с участниками телекоммуникационного рынка.

Меры разделены на три блока: улучшение экономики опорных операторов, борьба с демпингом MVNO и снижение привлекательности виртуальных операторов для абонентов. В частности, предлагается закрепить понятие MVNO законодательно, установить минимальную стоимость обслуживания клиента на уровне 250 рублей в месяц и запретить смену опорного оператора до окончания срока лицензии.

Кроме того, обсуждается запрет на создание новых Full-MVNO, ограничения на изменение стоимости тарифов при покупке сторонних продуктов и услуг, а также на использование бонусов и промокодов. Отчисления в резерв универсального обслуживания могут вырасти с нынешних 2 до 4% доходов операторов от услуг связи.

Для абонентов предлагается ограничить использование мультисети, обязать MVNO информировать клиентов об опорном операторе и установить лимит скорости и объема трафика — до 30 ГБ на одного абонента. Минцифры при этом подчеркивает, что окончательных решений по изменению правил работы MVNO пока не принято.

Рынок виртуальных операторов в последние годы активно растет. В 2025 году его выручка составила 111 млрд рублей, а число SIM-карт MVNO достигло 40 млн. По данным TelecomDaily, количество новых абонентов за год увеличилось на 51%.

минцифры
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