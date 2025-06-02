Число имеющих две и более работ россиян сократилось

За первые три месяца 2025 года количество россиян старше 15 лет, занятых одновременно на двух и более работах, сократилось до 1,044 млн человек. Это минимальный за всю историю показатель, ранее он не опускался ниже 1,3 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Чаще всего вторая работа связана с ведением предпринимательской деятельности без образования юрлица (ею заняты 380 тыс. человек). У мужчин чаще, чем у женщин, бывает вторая работа (563 тыс. против 481 тыс. человек соответственно).

Вторая работа есть у 295 тыс. квалифицированных сотрудников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, 185 тыс. специалистов высшего уровня квалификации и 156 тыс. квалифицированных рабочих, занятых в сфере промышленности, строительства и транспорта.

Ранее сообщалось, что мужчины чаще подрабатывают в доставке, женщины — в онлайн-торговле. В среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к доходу.