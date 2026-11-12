Aldi сокращает персонал в рамках глобальной программы экономии

Британское подразделение немецкой сети супермаркетов Aldi планирует сократить до 150 рабочих мест в технологической команде головного офиса. Ранее в этом году ретейлер уже уволил 103 человека из финансового и административного отделов, а также почти 20 сотрудников направления закупок, сообщает The Guardian.

Сокращения затрагивают офисные подразделения, рабочие места в магазинах сохраняются. Aldi также уменьшила число региональных менеджеров, в том числе за счет высокооплачиваемых должностей.

Реструктуризация проходит в рамках глобальной программы снижения расходов. Немецкая группа централизует часть бизнес-процессов и передает некоторые функции на аутсорсинг. В частности, Aldi заключила соглашение с компанией Genpact, которая помогает бизнесу внедрять технологии искусственного интеллекта. Часть задач в области финансов, закупок и администрирования будет передана внешнему подрядчику и переведена в другие страны.

В Aldi заявили, что регулярно пересматривают структуру подразделений, чтобы повысить эффективность операций и использовать международный масштаб бизнеса. Компания подчеркнула, что изменения будут вводиться постепенно, после консультаций с сотрудниками, которым обещают предоставить компенсацию.

Aldi продолжает также инвестировать в снижение цен. В этом году компания направила 300 млн фунтов стерлингов на удешевление 900 товаров в британских магазинах.

Ранее сообщалось, что британская банковская группа Barclays планирует сократить около 5 тыс. рабочих мест по всему миру до конца 2026 года.