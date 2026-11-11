Иван Иванов стал гендиректором «Самолета»

Совет директоров группы «Самолет» утвердил на должность гендиректора компании Ивана Иванова. Ранее топ-менеджер занимал позицию управляющего директора направления «Самолет Селект». Об этом сообщила пресс-служба «Самолета».

Иван Иванов присоединился к «Самолету» в 2025 году и возглавил развитие премиального сегмента «Селект» с фокусом на качество продукта, операционную эффективность и максимизацию ценности для клиента. Иван также войдет в состав правления группы.

Иван сменил на посту Анну Акиньшину, которая покинула пост главы компании по личным причинам. В октябре Евросоюз ввел санкции против «Самолета» и Акиньшиной.