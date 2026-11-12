Измена может стоить главе Nvidia кресла руководителя

Совет директоров Nvidia готовится обсудить возможное увольнение генерального директора Дженсена Хуанга на фоне скандала вокруг его личной жизни и предполагаемых связей с гражданкой Китая Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, заседание совета директоров может определить дальнейшую судьбу Хуанга во главе крупнейшего производителя ИИ-чипов. Официально Nvidia пока не объявляла об отставке руководителя.

Первоначально скандал разгорелся после публикаций о предполагаемой связи Хуанга с гражданкой Китая Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Она занимала руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed International, которая сотрудничала с Nvidia и занималась инфраструктурой для центров обработки данных.

Сам глава Nvidia признал, что был неверен супруге, и извинился перед сотрудниками компании. Он также заявил о готовности сотрудничать с внутренним расследованием. По данным The New York Times, у Хуанга могла быть еще одна связь — с Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения.

Кто может сменить Хуанга на посту гендиректора, неизвестно. Ранее он публично заявлял, что не верит в планирование преемственности.

Акции компании на бирже Nasdaq продолжают падение. Снижение уже составило 8,6%. Состояние самого Хуанга сократилось как минимум на $7,4 млрд.