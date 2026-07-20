Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.07.2026 в 10:00

Число бизнесов на «автоупрощенке» с февраля выросло почти на 30%

Росту способствовал сохраненный лимит доходов в 60 млн рублей без обязанности платить НДС

Количество налогоплательщиков, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), к 1 июля достигло 461 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

С февраля число пользователей режима выросло почти на 30% — тогда, по данным главы ФНС Даниила Егорова, АУСН применяли около 360 тыс. налогоплательщиков. По сравнению с концом прошлого года прирост оказался более чем десятикратным: в декабре режимом пользовались лишь 43 тыс. компаний и предпринимателей.

АУСН действует в рамках эксперимента до конца 2027 года и предназначена для микробизнеса с численностью до пяти сотрудников. Режим освобождает от подачи основной налоговой отчетности, а начисление налогов ФНС производит автоматически на основе данных кассовой техники и банковских операций.

Для применения АУСН предусмотрены ограничения, в том числе по стоимости основных средств, способу выплаты зарплаты и выбору банков. При этом ставки единого налога выше, чем при обычной упрощенной системе налогообложения.

Одним из главных факторов роста популярности режима стало сохранение с 2026 года лимита годового дохода на уровне 60 млн рублей без обязанности уплачивать НДС. Для обычной УСН аналогичный порог был снижен до 20 млн рублей, что стимулировало многие компании перейти на «автоупрощенку».

ФНС Налоги НДС АУСН
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.