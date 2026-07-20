Число бизнесов на «автоупрощенке» с февраля выросло почти на 30%

Количество налогоплательщиков, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), к 1 июля достигло 461 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

С февраля число пользователей режима выросло почти на 30% — тогда, по данным главы ФНС Даниила Егорова, АУСН применяли около 360 тыс. налогоплательщиков. По сравнению с концом прошлого года прирост оказался более чем десятикратным: в декабре режимом пользовались лишь 43 тыс. компаний и предпринимателей.

АУСН действует в рамках эксперимента до конца 2027 года и предназначена для микробизнеса с численностью до пяти сотрудников. Режим освобождает от подачи основной налоговой отчетности, а начисление налогов ФНС производит автоматически на основе данных кассовой техники и банковских операций.

Для применения АУСН предусмотрены ограничения, в том числе по стоимости основных средств, способу выплаты зарплаты и выбору банков. При этом ставки единого налога выше, чем при обычной упрощенной системе налогообложения.

Одним из главных факторов роста популярности режима стало сохранение с 2026 года лимита годового дохода на уровне 60 млн рублей без обязанности уплачивать НДС. Для обычной УСН аналогичный порог был снижен до 20 млн рублей, что стимулировало многие компании перейти на «автоупрощенку».